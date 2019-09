A la Une . NRL: Jean-Luc Poudroux parle d'une nouvelle carrière à Sans Souci





Selon lui, ouvrir cette nouvelle carrière permettrait de relancer la construction de la Nouvelle Route du Littoral mise au ralenti depuis quelques temps. En effet, le chantier est quasi à l'arrêt depuis la pose de la dernière pile du viaduc, à cause de l'opposition des associations de riverains et des décisions de justice qui s'en sont suivies.



Le chantier pourrait reprendre si l'apport en roches était suffisant. Or, depuis la fermeture de la carrière de Bois-Blanc, la construction de la digue ne peut pas avancée. Jean-Luc Poudroux propose donc le site de la Rivière des Galets, qui pourrait, selon lui, offrir près de 11 millions de tonnes de roches.

En août dernier, Jean-Luc Poudroux évoquait déjà une alternative à l'exploitation de Bois Blanc . Le député de la 7e circonscription a annoncé ce mardi une éventuelle carrière à Sans Souci.Selon lui, ouvrir cette nouvelle carrière permettrait de relancer la construction de la Nouvelle Route du Littoral mise au ralenti depuis quelques temps. En effet, le chantier est quasi à l'arrêt depuis la pose de la dernière pile du viaduc, à cause de l'opposition des associations de riverains et des décisions de justice qui s'en sont suivies.Le chantier pourrait reprendre si l'apport en roches était suffisant. Or, depuis la fermeture de la carrière de Bois-Blanc, la construction de la digue ne peut pas avancée. Jean-Luc Poudroux propose donc le site de la Rivière des Galets, qui pourrait, selon lui, offrir près de 11 millions de tonnes de roches.

La Rivière des Galets étant située à seulement une dizaine de kilomètres de la NRL, le député appuie donc son projet en indiquant que ces roches seraient à portée de mains.



Il tend également à rassurer les riverains en précisant que le site n'est pas en milieu urbain et ne nuira donc pas à leur santé. Il ne menacera pas non plus la biodiversité de l'île. Au contraire même, les espèces invasives qui occupent le site pourraient être détruites.



Jean-Luc Poudroux confie que son dossier sera déposé d'ici quelques jours à la Préfecture. La procédure, qui habituellement prend entre 8 à 12 mois, pourrait être accélérée, selon la décision du Préfet de La Réunion. Il faut rappeler que le projet d'une carrière à Sans Souci avait été exposé au schéma départemental des carrières il y a 5 ans et avait été refusé car cette dernière se trouverait au sein du Parc National.



Mais le député garde espoir et pense qu'il est possible d'utiliser à bon escient ces roches, tout en préservant le Parc National. Le Président de ce dernier ainsi que le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, le président de Région, Didier Robert, lui auraient d'ores et déjà donné leur aval.



En attendant que la décision soit prise par l'Etat, Jean-Luc Poudroux confie que d'autres roches attendent d'être utilisées. Elles se trouvent notamment en bas des remparts, à cause d'éboulis et depuis les travaux de la canalisation des Orangers. Charline Bakowski Lu 722 fois





Dans la même rubrique : < > Correctionnelle: Condamnée pour avoir causé la mort de sa meilleure amie Coup de couteau devant une école à Terre Sainte