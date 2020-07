A la Une ... NRL : Jean-Hugues Ratenon souhaite la création d'une commission d’enquête parlementaire

En raison des divers problèmes et retard concernant le chantier de la nouvelle route du littoral, le parti Rezistans’ Egalité-974, fondé par le député Jean-Hugues Ratenon, souhaite la création d’une commission d’enquête parlementaire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 29 Juillet 2020 à 18:52 | Lu 1277 fois

Le communiqué de Rezistans’ Egalité-974 : REZISTANS’ EGALITE- 974 Fait le : 29 juillet 2020 à Saint-Denis Objet : Demande aux élus de soutenir la proposition d’enquête parlementaire sur la NRL La Nouvelle Route du littoral est revenue au cœur de l’actualité via la mobilisation des transporteurs depuis plus d’une semaine car ils souhaitent discuter de l’avenir du chantier. Et les travaux sont quasi à l’arrêt. Cette NRL est la risée du monde et même du gouvernement car hier, lors d’une audition faite au ministre de l'économie et des finances, Monsieur Bruno LEMAIRE répondait à la question que lui posait le député Jean Hugues RATENON sur la NRL, en disant : « il n’y a rien de plus stupide qu’une route qui ne mène nulle part ». Nos élus brillent par leur incompétence et font honte aux réunionnais. Et de fait, cela ne peut que nous interroger sur le devenir réel de cette NRL. Va-t-elle se faire entièrement ou devrions-nous nous contenter d’une demi-route ? En outre, nous faisons face à un certain nombre d’incertitudes. Cette construction à elle seule est un feuilleton à rebondissements pour ne pas dire un fiasco tant au niveau financier que sur le plan environnemental (avec la question de l’impact écologique et environnemental des carrières envisagées pour approvisionner le chantier). En effet, initialement, le coût total du projet était chiffré à 1,6 milliards d’euros mais dès 2017, elle a fait l’objet de dépassement budgétaire car elle coûtait déjà plus de 2 milliards d’euros (soit environ 200 millions d’euros le km de route). Malgré tout cela, si la première partie de cette route de 5,4 km s’est achevée en mars 2019, c’est la partie digue (2,7km) qui pose problème actuellement. En juin 2020, alors qu’il était en difficulté pour le 2nd tour des municipales, le Président de Région avait annoncé que la NRL ne se fera qu’à moitié, ce qui signifie qu’il abandonnerait la partie digue de la construction. Et depuis plus d’une semaine maintenant, la NRL est revenue au premier plan de l’actualité avec l’installation des transporteurs devant la pyramide inversée ; ils accusent la Région de leur mentir et de les mener en bateau depuis le début ; de son côté, la Région accuse le groupement de manipuler les transporteurs, ce que le Groupement réfute. Au final, qui dit vrai ? Qui ment ? La NRL ne doit pas être que l’affaire de la Région Réunion, des transporteurs et du Groupement. Mais elle doit être l’affaire de tous. La transparence doit être faite sur cette affaire car celui qui paye a le droit de savoir ! En effet, depuis le lancement de ce projet en 2013, de nombreuses zones d’ombres existent et persistent. Les critiques et doutes légitimes qui pèsent sur ce projet peuvent se découper en 2 volets : les critères écologiques et les critères financiers et économiques. -Pourquoi avoir fait si peu cas des études d’impact environnemental et écologique concernant non seulement le chantier lui-même mais aussi l’exploitation des différentes carrières ? -Pourquoi ce choix d’une route « mixte » (viaduc + digue) alors que l’apport en matériaux pour la digue n’était pas du tout assuré ? -Pourquoi autant de retard dans la livraison (prévue initialement en 2020, on nous dit maintenant « pas avant 2024 voire 2025 ») ? -Pourquoi autant de dépassement des coûts (le budget initial était de 1,6 milliards, on parle maintenant de 2 voire 3 milliards !) ? -Quid de l’attribution des marchés publics (dont le Parquet National Financier s’est saisi du dossier en 2015 pour des faits supposés de favoritisme, trafic d’influence et corruption) ? Et pourquoi cette procédure dure-t-elle aussi longtemps ? Constatant, ce manque cruel de transparence vis-à-vis de ces points que nous venons d’évoquer, le député Jean-Hugues RATENON a proposé le 13 novembre 2019, la création d’une Commission d’enquête parlementaire. • Nous demandons à la population de soutenir cette proposition d’enquête parlementaire. • Nous demandons au Conseil Régional, s’il n’a rien à cacher dans ce dossier, de mettre à l’ordre du jour de sa prochaine Assemblée plénière, le soutien à cette demande de création d'une commission d’enquête parlementaire (une motion en ce sens va être déposée à la Pyramide inversée).



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur