La grande Une NRL : Huguette Bello exhorte les entreprises à reprendre le travail pour livrer le viaduc

La présidente de Région fait le point en ce début d'après-midi concernant le réseau routier majeur que constitue l'actuel tracé de entre l'Ouest et le Nord. Il est fermé jusqu'à une inspection plus poussée du BRGM après l'épisode Batsirai. Quant à la NRL, Huguette Bello se donne comme horizon une ouverture de la partie viaduc au début du second semestre 2022. "Si possible". Par Alexandre Robert - Isabelle Serre - Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 13:51





Lors d'un point de situation à 13h30 depuis le viaduc de la NRL, la présidente de la Région Huguette Bello dresse l'état des lieux. Il n'est pas réjouissant. Les milliers d'automobilistes devront encore patienter avant de pouvoir emprunter l'axe côtier.



Météo France a relevé une précipitation exceptionnelle sur le secteur, contraignant à une fermeture prolongée. Plus de 160 millimètres de pluie sont tombés lorsqu’il n’en faut que 30 pour que la route soit fermée par la DRR.



"Il faut arrêter les discussions"



Cette fermeture de la route sous cap fait naturellement rejaillir le débat sur la poursuite du chantier de la NRL et surtout de sa partie la plus aboutie : la partie viaduc en mer.



C’est une Huguette Bello remontée qui s’est adressée aux groupements de BTP oeuvrant pour la finition de la Nouvelle route du littoral.



"Il faut arrêter les discussions", lance-t-elle d'emblée le regard tourné vers les géants du BTP. "Il faut se mettre au travail, arrêter de tergiverser. Il faut livrer ce tronçon de route. On ne peut pas attendre", affiche-t-elle la mesure de son état d’impatience, comme celui des milliers d’usagers. La présidente du Conseil régional en a également profité pour rappeler à l’Etat ses promesses de mettre la main au pot concernant les surcoûts générés par la paralysie des travaux côté digue entre la Possession et la Grande chaloupe ainsi que pour l'enlisement que constitue de la judiciarisation des responsabilités à établir, et donc des surcoûts générés.



"Si possible au début du second semestre 2022"



"Il y a des discussions qui sont engagées avec l’Etat", retient Huguette Bello, qui rappelle que "sans sa participation", le coût du chantier ne pourra être supporté seul par les finances de la collectivité régionale.



"Il faut que les entreprises qui ont construit cette route se remettent au travail pour ouvrir cette route. Il y a trop de discussions fallacieuses. Il faut qu’elles se mettent au travail dès lundi !", a-t-elle exhorté. Huguette Bello donne aussi un horizon concernant la livraison de la partie viaduc en mer entre Saint-Denis et la Grande chaloupe "si possible au début du second semestre 2022". Cyclone Batsirai : La route du Littoral n'ouvrira pas avant samedi

Quant au tracé côtier sous falaise, il ne devait de toute façon pas être rouvert ce vendredi en raison du niveau des précipitations et des cascades qui dévalent la falaise.

