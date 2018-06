Courrier des lecteurs NRL : Collusion politico-judiciaire





Toutes les parties, y compris les proposants (déboutés sans raison objective) d’une construction de route sur terre sous galerie de protection, sont satisfaits de ce jugement qui remet en question la continuation de la NRL dans sa partie digue entre La Grande-Chaloupe et La Possession.



Mais, car il y a un « mais », la cour d’appel de Bordeaux n’a pas jugé bon de remettre en cause la DUP accordée illégitimement par le préfet en poste en 2012.



Illégitimement car ce projet en mer retenu sans aucune étude approfondie des alternatives terrestres et qui ne comprenait pas les 4 plus récentes carrières ne justifie plus en rien l’utilité publique.



C’est le projet le moins écologique, le plus cher, le plus déstructurant des ressources en matériaux de l’île, le moins pourvoyeur possible d’emplois locaux.



Vous pensez bien que donner tort à ce préfet entraînerait l’arrêt de la partie viaduc réalisée déjà à 50 %.



Alors, bien embêtés, les juges ont choisi de jeter un voile pudique sur cette maudite DUP injustement attribuée à la NRL pour ne regarder que le manque d’études côté écologique des carrières.



Malgré cet avertissement solennel, la Région Réunion se précipite en courant vers le précipice sans se soucier de nous entraîner avec elle dans une mort économique et des heurts probablement violents avec les riverains des carrières.



La Région Réunion, en quelque sorte, continue à foncer tête baissée vers un mur en criant que le mur va céder !



Il existe pourtant une solution terrestre pour éviter de détruire les sols réunionnais : réaliser une route côté montagne sous galerie de protection.



Mais, malheureusement, le chiffre d’affaires de Bouygues & Vinci devrait être revu à la baisse et l’ego surdimensionné de l’équipe régionale en prendrait un sacré coup.



Alors, la Région Réunion va-t-elle accepter de changer son fusil d’épaule, pendant qu’il en est encore temps, pour le bien-être des Réunionnais ?



Réponse très prochainement.



« Réagissons ! »

