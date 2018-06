A la Une . NRL : 150.000 tonnes d'andains pour faire patienter le BTP Les professionnels du BTP se retrouvaient ce lundi après-midi à la Pyramide inversée. Les transporteurs (FNTR, UNOSTRA, FTOI), agriculteurs (CGPER, FDSEA, les Jeunes Agriculteurs) mais aussi syndicats d’ouvriers (CGTR, CFDT), attendaient d'obtenir une garantie sur l’exploitation des andains pour les mois qui viennent.

Après plus de trois heures de réunion, les acteurs du BTP ressortent moyennement satisfaits de leur rencontre avec le président de Région ainsi qu’avec les représentants du groupement NRL.



Jean-Bernard Craoupaye parle en effet "d’objectifs qui satisfont moyennement l’ensemble des acteurs de la plateforme". Mais le président de la FNTR précise que les pistes évoquées ce lundi à la Pyramide inversée seront étudiées dans les prochains jours par la plateforme.



"On aurait voulu avoir du concret sur un volume. On n’a pas eu du concret. Ce qui est sûr, sur les 150.000 de tonnes qui restent à livrer avant fin 2018, elles viendront des andains. Ça c’est le montant qui a été arrêté", affirme-t-il, rassuré sur ce point. Un tonnage consolidé, et qui est donc à comparer avec le million de tonnes qui était prévu pour le reste du chantier de la NRL.



Jean-Bernard Caroupaye évoque également les dossiers en cours en matière d’extraction d’andains. "ça va être étudié dans le cadre de la réglementation de la loi sur l’eau. A combien s’élève ce tonnage ? on ne sait pas. Ça va être soumis aux responsables titulaires du marché. Donc ça sera au groupement NRL d’étudier cela", ajoute-t-il.



En attendant que l’apport des andains soit prolongé, tous espèrent pouvoir débloquer le fameux dossier des carrières. Jean-Bernard Caroupaye explique que leur ouverture "se précise", en "fin d’année ou début de l’année prochaine". Plutôt la dernière hypothèse selon le président de Région (voir la vidéo).



Nouveau point en août



"Si la carrière de la ravine du Trou ne s’ouvre pas, il faut bien que le groupement qui a la charge d’approvisionnement trouve les moyens qu’il faut", conclut le président du syndicat des transporteurs.



"Aujourd’hui se pose la question des quelques mois qui vont se dérouler d’ici l’ouverture de la carrière l’année prochaine, premier semestre 2019", résume quant à lui Didier Robert à l'issue de cette réunion.



"Dans ce laps de temps, il y a un disponible de 2 millions de tonnes de remblais qui sera utilisé sur l’ensemble du chantier. C’est un volume bien plus important que les années précédentes", a-t-il tenté de rassurer la plateforme syndicale.



Un nouveau point sera fait avec la Région en août pour voir si les dossiers de demande d’extractions d’andains ont bien été instruits.





S.Irlepenne - L.Grondin Lu 1404 fois





Dans la même rubrique : < > La première route solaire de La Réunion attendue pour 2019 Maître Gims accusé de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie