NRJ en perte de vitesse

Les chiffres d’audience des radios placent une nouvelle fois la station Freedom en tête avec 39,4%, au lieu de 39,9% au dernier sondage. En deuxième position, la station des jeunes, NRJ, est en perte de vitesse avec une chute de 16% à 11%.



Et c’est donc une bonne nouvelle pour RFO qui se retrouve à un point d’NRJ. La chaine publique possède 10% d’audience. A noter que Radio Festival a repris de l’avance sur RER (Radio Est Réunion) avec 7% au lieu de 5% constaté lors du dernier sondage. RER perd un point et se positionne avec 4% d’audience.



Selon cette dernière vague Médiamétrie, Antenne Réunion se place en tête du classement des audiences télévisées avec 35,8% et RFO obtient 21,4%.



Voici ci-dessous les chiffres détaillés de l'audience radio dans les DOM-TOM entre les mois de janvier et de juin 2009, ainsi que de l'audience de la télévision entre avril et juin 2009.