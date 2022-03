Communiqué NPNRU de Saint-André : Pose de la première pierre du Parc Lacaussade

La Ville de Saint-André s’est engagée dans le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 2020-2030. Ce programme vise. à redynamiser le centre-ville, lui redonner une image plus moderne et revoir son activité. L’objectif affiché est également d’offrir aux habitants et aux usagers un cadre de vie agréable. Le démarrage de ce projet se concrétise le 23 mars prochain avec la pose de la première pierre sur le chantier du Parc Lacaussade. Par N.P - Publié le Jeudi 24 Mars 2022 à 10:34

Le communiqué :



La pose de la première pierre du Parc Lacaussade marque le début de la transformation du premier poumon vert de la Ville. L’esprit de ce projet consiste à donner au centre-ville une nouvelle image, une meilleure attractivité, tout en offrant aux habitants et aux usagers un cadre de vie agréable où chacun pourra grandir, vivre et s’épanouir.



Pour atteindre ces objectifs, la Ville de Saint-André s’est engagée dans le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) pour la période 2020-2030 : un véritable travail de rénovation de son centre-ville, avec le soutien de l’ANRU et le concours d’Action Logement. Cette transformation en profondeur a pour vocation d’en faire un Centre-Ville d’avenir. Un aménagement moderne qui correspond aux standards de notre ère.



Un projet qui se concrétise avec la pose de la première pierre du chantier du Parc Lacaussade. Cet événement qui marque le début de la métamorphose du centre-ville a eu lieu le 23 mars.



C’est un moment symboliquement fort pour Saint-André car ce projet révèle la volonté de redynamiser le centre-ville.



Cette séquence est la première de l’année 2022 et d’autres chantiers devraient emboîter rapidement le pas. À cette occasion, les habitants sont invités à participer. Cette invitation s’inscrit dans l’esprit de concertation permanente du projet NPNRU. Ensemble, contribuons à cette transformation d’envergure du centre-ville de Saint-André pour en faire un cœur urbain beau, durable et débordant de vie.

