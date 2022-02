Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu NOUVEAU : un équipement de street workout au Foirail

Kosa i lé le street workout ?

C’est un loisir sportif mêlant la gymnastique, la musculation ainsi que le parkour. Mélangeant figures de force, de souplesse, d’équilibre, et d’agilité, le street workout se pratique essentiellement en extérieur. Les équipements permettant cette pratique sportive fleurissent un peu partout sur l’île et le quartier de Portail accueille le premier équipement de la Commune de Saint-Leu.

Depuis deux ans, les jeunes du quartier ont ficelé leur projet avec l’accompagnement du service Politique de la Ville et les précieux conseils de l’éducateur de rue, Eric Charton. Yann Indiana a participé aux différentes réunions et a suivi rigoureusement le projet au nom des jeunes du quartier : « Moin lé v’nu donn’ la force mon band dalon pou exprime un peu ce que nou souhaite dan’ le quartier, nou la fé des réunions avec Eric, avec la Mairie, les bailleurs sociaux, pou fé abouti nout’ projet. Nou la vu toutes les étapes qui faut passer pou arrive aujourd’hui à la livraison. »

Le vendredi 18 février, le Maire de Saint-Leu est venu à la rencontre des jeunes qui ont pu montrer leurs performances sportives sur l’équipement : « C’est un équipement attendu par les jeunes, je souhaite que tous prennent soin de cette structure dédiée aux loisirs et aux sports. Nous aurons aussi un aménagement paysager aux alentours. Prochainement, nous allons étendre ce type de structure dans plusieurs quartiers. On va travailler avec les jeunes car cela doit venir d’eux. Dans la même dynamique, nous travaillons aussi à la création d’aires de jeux pour enfants en complément des équipements de street workout dans les quartiers. De cette façon, quand les parents font leur sport, les enfants peuvent jouer tranquillement à côté. »

La Ville de Saint-Leu remercie les jeunes du quartier de la Cheminée pour leur engagement, pour l'énergie déployée dans la réalisation de ce projet, qui aura coûté 45 000 euros à la collectivité. L'implication financière des bailleurs sociaux SEDRE, SIDR et SHLMR est également à souligner.





