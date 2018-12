<<< RETOUR CIVIS

NOU TOUT’ ENSEMBLE, on se protège contre la dengue. Et vous ?





Dans ce contexte particulièrement sensible, il est impératif d’élargir le périmètre des acteurs engagés dans cette lutte contre la dengue et de démultiplier les relais d’information et de diffusion des messages de prévention à destination de la population.



Aussi, la Préfecture de La Réunion et l’ARS-OI lancent une nouvelle campagne de communication « NOU TOUT’ ENSEMBLE, on se protège contre la dengue. Et vous ? », associant dix personnalités locales connues des Réunionnais. Dans le cadre de cette campagne, une journée départementale de mobilisation est organisée à La Réunion le 18 décembre 2018.



En effet, l’été est là et afin d’empêcher une épidémie de grande ampleur à La Réunion, chacun doit : Se protéger des piqûres de moustiques ainsi que son entourage

Vider tout ce qui peut contenir de l’eau (lieux propices au développement de gîtes larvaires)

Consulter immédiatement son médecin traitant en cas d'apparition de symptômes (forte fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et/ou articulaires, éruption cutanée) Ensemble, MOBILISONS NOUS pour lutter contre la dengue ! Avec 6 689 cas de dengue confirmés depuis le début de l'année, le virus de la dengue circule toujours sur l'île de La Réunion, laissant craindre une épidémie de grande ampleur avec l'arrivée de l'été.





