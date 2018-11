NEXA accompagne 3 entreprises réunionnaises au concours Outre Mer Network

Nexa, l’Agence Régionale de développement, d’Investissement et d’innovation, membre du réseau Outre-Mer Network et partenaire officiel du concours, soutient cette année encore, 3 entreprises Réunionnaises dans leurs stratégies de développement en les accompagnant au concours d’innovation outre-mer Network qui se tiendra le 19 novembre 2018 à Station F, à Paris..



Le concours «Innovation Outre Mer Network» est un véritable tremplin pour les porteurs de projets.



Plus d’une trentaine d’entreprises présentent chaque année leurs projets innovants dans l’objectif de convaincre un jury composé de grands accélérateurs nationaux tels que BPI France, Orange Fab, le Boston Consulting Group, BNP Paribas ou encore EDF et ainsi développer leurs réseaux et perspectives de croissance.



C’est au coeur de la prestigieuse Station F, que les entreprises ultramarines, finalistes dans différentes catégories, ainsi que nos 3 entreprises réunionnaises vont «pitcher» leurs projets ce Lundi 19 Novembre, et tenter de recevoir un accompagnement privilégié et personnalisé par l’un des accélérateurs partenaires.



L’année derniére, 3 entreprises réunionaises accompagnées par NEXA ont été récompensées: Sogexis, Torskal et Crowdaa

Quels seront les projets réunionnais mis à l’honneur pour cette 4 éme édition ?



Entreprises sélectionnées:



- Veloce: a inauguré reccemment son projet «WELLO» . Ce vélo triporteur fonctionnant à l’énergie solaire compte révolutionner le transport urbain. Son prototype a démarré avec une configuration «Cargo» et envisage pour début 2019 une nouvelle configuration «passager» afin d’encourager les déplacements écologiques.



- Eloleo: créateur d’une application mobile primée en septembre 2017 au concours national digital challenge du ministére de l’Agriculture, offre la possibilité au grand public de consommer local tout en bénéficiant d’offres de qualité toute l’année. Une application favorisant le circuit court et creant un lien direct entre les agriculteurs et leurs consommateurs. Objectif: contribuer à faire connaitre les produits et services identitaires du terroir.



- Top Bis Reunion: entreprise réunionnaise spécialisée dans le solaire thermique et photovoltaique, réalise les études et la maitrise d’oeuvre des projets de construction de centrales solaires.



Véritable plateforme d’échanges, ce concours est une opportunité pour les entreprises réunionnaises de se faire connaitre, de franchir rapidement les étapes de leur croissance et ainsi porter haut le savoir faire réunionnais.