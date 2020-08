Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE NEO, une nouvelle ouverture sur la mer Fruit de plusieurs années d’études sur le réaménagement du quartier du Barachois, le projet de Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis (NEO) a l’ambition de transformer durablement cet espace emblématique du chef-lieu de La Réunion en ouvrant la ville sur la mer et en le rendant prioritairement aux piétons.

NEO, c’est quoi ? Le projet de Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis (NEO) se situe sur le Barachois, un lieu emblématique empreint d’histoire et de culture, localisé dans un environnement singulier mais aujourd’hui dégradé, notamment par la trop forte présence de la voiture.

NEO ambitionne de repenser entièrement le Barachois, en l’ouvrant à la fois sur le centre-ville et son littoral. Le projet a vocation à reconstruire un espace de rencontre calme, sécurisé et attrayant pour ses usagers.





Quels objectifs ? • Rendre le Barachois à la population et rétablir l’accès à l’océan

• Préserver et valoriser l’environnement de ce site emblématique

• Repenser la mobilité sur le Barachois

• Faire du Barachois un atout du développement économique et touristique de La Réunion



Quelles solutions proposées ? Réaménager une large bande côtière comprise en 5 et 16ha avec : des aménagements récréatifs, des espaces sportifs, un bassin de baignade naturel, des bars et restaurants, des esplanades et places publiques.



Fonctions urbaines envisagées :



Créer des voies dédiées pour les modes doux et une voie de transport en commun en site propre (bus ou tramway).

Réaménager l’entrée de ville selon 2 solutions : un giratoire réutilisant les aménagements en place ou un échangeur dénivelé.

Requalifier la route nationale, effacée en souterrain en 2×2 voies selon cinq solutions étudiées réparties en deux familles :

• Trois tracés via des tranchées ouvertes et tranchées couvertes en gain sur la mer variable

• Deux tracés avec une traversée du Barachois en tunnel libérant une vaste zone de presque 1,5 km de long sans voiture



Une gouvernance et des coûts partagés



NEO est une opération menée sous une maîtrise d’ouvrage partagée entre la Région Réunion, la CINOR, la commune de Saint-Denis et fait l’objet d’un cofinancement de l’État. Coût hors taxes de travaux estimé entre 217 et 618 millions d’euros selon les options.



Du 15 septembre au 31 décembre 2020 venez débattre du réaménagement du Barachois et de la traversée de Saint-Denis à La Réunion.



Le débat public est garanti par la CNDP, une autorité indépendante de la maîtrise d’ouvrage.

Plus d’informations sur le débat public :

