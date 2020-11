Communiqué NEO, c'est non

​NEO a oublié la sixième variante : le transit rapide par le Boulevard Sud. Par ATR-Fnaut - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 à 16:18 | Lu 81 fois

Après le transit en tranchée et en tunnel, on ne peut pas comprendre comment la commune a pu négliger dans son projet NEO de proposer un troisième scénario au débat public.



Au début des années 70, le boulevard Sud a été imaginé au Plan d’Urbanisme Directeur (P.U.D). Il s’agissait déjà de décongestionner le boulevard Lancastel sur le front de mer de Saint-Denis et de desservir les Hauts de Saint-Denis.



Sa réalisation par tronçon s’est échelonnée entre 1985 et 2008 sur un foncier qui avait été réservé par anticipation au Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) sur une largeur d’emprise de 35 m. Ce boulevard urbain prévu calibré pour 2x2 voies, contourne Saint-Denis à mi-hauteur et relie facilement l’Ouest à l’Est mais est maintenant saturé par l’explosion du parc de véhicules et le retard pris dans le transport en commun.



Son réaménagement s’impose donc aujourd’hui pour sa configuration finale en transit rapide. Le boulevard Sud doit être étudié comme troisième scénario et sixième variante de NEO !



Environ cinq carrefours stratégiques existants devraient être réaménagés pour permettre un transit ininterrompu du pont Vinh San à Gillot. il s’agira

• de créer un pont au-dessus ou une trémie en dessous de ces carrefours suivant la topographie des lieux

• et de raccorder ces derniers à la voie rapide par des voies d’accélération et décélération



L’emprise de 35 m permet d’accueillir différents profils en travers en section courante entre ces carrefours :

• les voies rapides ±9 m en site propre

• les contre-allées latérales de liaison entre ces carrefours ±9 m en site propre

• l’emprise latérale du tramway en site propre ±9 m ou banalisé sur contre-allée

• la piste cyclable ±3 ou 4 m en site propre ou partagé sur trottoir

• les trottoirs >= 3 m

• les plantations



Alors pour son absence de variante sur le Bd Sud, NEO, c’est non !





Publicité Publicité