Communiqué NEO: Forte participation au débat public

Le Secrétaire général du Débat Public Neo fait le point sur la participation au 16 novembre. Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 17 Novembre 2020 à 09:30 | Lu 85 fois



Débat public NEO: Bilan d’étape sur la participation Une forte participation



A mi-parcours, en dépit de la crise sanitaire, les chiffres de la participation montrent une mobilisation importante du public.



Le public est invité jusqu’au 31 décembre 2020 à participer à la décision sur le projet de la Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis.



Le débat public offre de multiples modalités afin de permettre la participation du plus grand nombre: Maison du Débat, balades urbaines, ateliers sur maquettes, débats en radio/en ligne, questionnaires et questions en ligne…



Le débat est organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP), une autorité indépendante, chargée de défendre le droit à l’information et à la participation du public. Toutes les contributions seront publiées et analysées en toute transparence et équivalence de traitement par la commission qui rendra public le compte-rendu du débat fin février.



Pendant le débat public, le public peut questionner l’opportunité du projet, proposer d’autres alternatives et soulever tout autre sujet qu’il juge utile.



Les chiffres du débat (au 16 novembre)

● Plus de 3000 personnes ont donné leur avis sur l’avenir du Barachois via l’outil Neo an Kamarad

● 700 personnes sont venues débattre à la Maison du débat Neo sur le Barachois

● 200 questionnaires qualitatifs ont été remplis

● 100 questions posées à la co maîtrise d’ouvrage

● Plus de 60 000 personnes lors des différents débats organisés en radio/live facebook



Retrouvez toutes les informations sur

