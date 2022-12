Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION NEC 974 Normane OMARJEE, Vice-Président délégué au Désenclavement aérien, maritime et numérique, était ce mercredi 1er décembre au MOCA dans le cadre d’une conférence de presse de la 5ème édition du NUMÉRIQUE EN COMMUN, qui se tiendra les 6 et 7 décembre prochains. Étaient présents, Daniel MEMBRIVES, Président de l’association SOLIDARNUM, Jean-Jacques TOMASINI, de la Préfecture, Frédéric DIJOUX, de l’AFPAR, Dominique PICARDO, du CCEE et de Myriame VAN LEDE, de l’IRSAM.



Selon Daniel MEMBRIVES, Président de l’association SOLIDARNUM, « NEC974 s’attache à réduire la fracture numérique et travailler ainsi pour l’inclusion numérique de La Réunion et aider les Réunionnais à être plus autonomes. »

Pour le Vice-Président, Normane OMARJEE, « la Région Réunion refuse l’exclusion. Notre rôle, c’est bien d’éviter que la population se sente exclue du numérique. L’inclusion du numérique, c’est bien une priorité de la collectivité. D’ailleurs, plusieurs dispositifs existent, comme par exemple, celui du Pass Numérique, qui est un outil gratuit d’accompagnement, pour se familiariser avec les démarches en ligne. »

Pour en savoir plus sur le Pass Numérique :

