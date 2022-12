NEC 2022 : L’inclusion numérique, levier économique et culturel

« L’inclusion numérique comme levier économique, cultuel et social ». C’est le thème de la 5e édition de la manifestation Numérique en Commun(s) organisée au Moca à Montgaillard les 6 et 7 décembre 2022, par l’association Solidarnum et ses partenaires. Conférences, tables rondes, ateliers et débats sont au programme de ces deux journées de travail et d’échanges avec les acteurs de l’inclusion numérique.



Le Département était représenté par Sophie Arzal, Vice-présidente déléguée à l’épanouissement de la Jeunesse qui a déclaré lors du lancement du NEC 2022 : « Ces rencontres sont l’occasion pour les collectivités, en lien avec les entreprises et le tissu associatif, de mener une réflexion commune autour de cet enjeu du présent et de l’avenir. Le Département y porte un intérêt grandissant qui se traduit par des mesures concrètes dans plusieurs domaines de nos politiques publiques ». Et Sophie Arzal de citer le développement de la fibre dans les collèges, le plan numérique pour faciliter l’accès des collégiens aux outils numériques, la dématérialisation des procédures, la banque d’images de l’Iconothèque historique de l’océan Indien, ou encore la lutte contre l’illectronisme et l’innumérisme. « À travers toutes ces actions départementales, notre ambition est de ne laisser personne au bord du chemin, et au contraire, de contribuer à ce que la population réunionnaise puisse davantage maîtriser ces outils qui sont véritablement vecteurs de progrès, d’inclusion sociale, d’épanouissement individuel et collectif ».