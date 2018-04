NDDL ou le retour du DASH 8 bombardier d’eau

Nos avions Canadair basés à Marignane et autres Dash 8, bombardiers d’eau, bien connus des réunionnais, spécialisés dans l’extinction des incendies sont cloués au sol durant la période hivernale. Oui, il fait moins « feu » en hiver qu’en été.



La ZAD de Notre Dame des Landes est en flamme . Il faut mettre les moyens de l’éteindre car les proportions tolérables sont dépassées. Les forces de polices et de gendarmerie ont montré leurs limites au-delà desquelles, elles devront déployer des moyens quasiment militaires et offensifs. Ce qui est inimaginable, bien sûr.



J’ai imaginé une méthode douce, visant à refroidir les esprits échauffés : un lâché de tonnes d’eau ou de retardant par des moyens aériens sur des crânes intelligents (Coluche), et l’affaire est noyée.



Mais attention ! Des tonnes d’eau sur la tronche peut faire des dégâts. C’est lourd l’eau ! Mais avec des passages aériens annonciateurs d’une action imminente, cela peut calmer les ardeurs.



Juste une idée pour éviter des dégâts irréversibles des deux côtés et un embrasement malheureux.