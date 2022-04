Communiqué NAO 2022 : FO BTP ne signera pas l'accord salarial

Considérant que l'inflation est de + 3,3 % et que les prix flambent, FO BTP annonce qu'il ne signera pas cet accord salarial de 2.9 % "qui ne répond pas aux attentes des salariés de la branche". Par N.P - Publié le Mercredi 13 Avril 2022 à 14:11

Le communiqué :



Réuni le mercredi 13 avril, FO BTP a fait le point sur les négociations salariales menées par l'intersyndicale FO, CGTR, CFDT, CFTC et CGC avec la FRBTP et la CAPEB.



Considérant que l'inflation est de + 3,3 % et que les prix flambent, FO BTP ne signera pas cet accord salarial de 2.9 % qui ne répond pas aux attentes des salariés de la branche.



FO BTP exige une véritable augmentation des salaires et pas une aumône !



C'est du mépris pour ceux qui chaque jour participent à construire La Réunion.



Le prix des carburants explose, ce n'est pas aux salariés de supporter les conséquences d'une crise économique dont ils ne sont pas responsables.



FO BTP appelle les salariés à rester mobiliser et à faire du 1er mai, journée internationale des revendications d'un moment fort pour faire valoir leurs revendications.