N’oubliez pas de rentrer vos poubelles

En raison du mouvement de contestation de ce samedi 17 novembre, le TCO demande aux habitants et commerçants de rentrer leurs bacs juste après la collecte et surtout de ne pas les laisser sur les voies publiques ou privées. Ce geste citoyen permet d’éviter toute dégradation éventuelle, toute « perte » de poubelle, et cela permet également sans conteste d’améliorer l’image de la ville.

TCO