Mystère de la Résurrection

Alors ? En tout cas c'est un fait : le Christ est mort pour nos péchés. Son agonie -combat suprême-, fut une lutte terrible ressentie au fond de son être. Et il avait été tenté de s'y dérober. C'est qu'il s'agissait d'une œuvre de libération. Il fallait arracher l'Humanité à une situation dramatique ; et sortir quelqu'un de son esclavage, cela ne se fait jamais sans, souffrance. Dieu est un Dieu de, libération, qui veut que chaque être humain, que chaque peuple fasse sa promotion et soit une réussite dans l'Histoire de l' Univers, qu'il réalise l'idée unique et originale à laquelle correspond sa venue à l'existence.



Mais cela ne pouvait pas se faire sans souffrances. Le Christ porte en lui le pardon de Dieu et le pouvoir de communiquer aux hommes la vie divine dont il rempli. Homme comme tous les hommes, il prend leur chair de péché. Par solidarité avec eux, il s'en porte comme le grand responsable et va livrer le combat décisif pour en libérer tous ses frères. Il accepte toutes les conditions de la vie humaine, dès sa naissance, plus que cela, il se fait serviteur, esclave. Il va jusqu'à l'extrême limite, le bas-fond de l'abaissement : trahi, abandonné de tous, bafoué, torturé, il prend à son compte tous les péchés du Monde et de l' Histoire. Et il accomplit le sacrifice du "Serviteur Humilié", pour réparer l'injure du "Chef de race Révolte". Le péché est vaincu, tué dans sa racine. C'est fait.. Du coup l'obstacle qui empêchait l' Humanité d'entrer dans la sphère divine est enlevé : elle peut retrouver sa dimension divine. Car Dieu acceptera le sacrifice de "Serviteur Humilié" et le prouvera en le ressuscitant.



Avec la Résurrection du Christ, c'est chose acquise. Mais il appartient à l'homme, que Dieu a fait Roi de la Création, de donner librement son accord. Quand donc l'homme fait de lui-même le "passage", quand il quitte sa mentalité de péché pour se livrer à l'action divine, alors il répercute sur la Nature sa propre transfiguration.



L'amour vrai est celui qui s'inspire du Christ en croix,celui qui se donne aux autres et qui est prêt à s'oublier lui-même. "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qui aime", disait Jésus. C'est difficile, c'est crucifiant. Mais c'est cela qui finalement donne au cœur la vraie joie et qui débouche avec Dieu, car Dieu ne peut accepter chez lui un amour souillé d'égoïsme. Croire à la Résurrection du Christ et être chrétien, c'est une seule et même chose.



En effet, sa résurrection est la réponse de Dieu, à son grand sacrifice du Calvaire. Sans elle, il ne serait qu'un sombre tunnel qui ne déboucherait sur rien. Le vendredi Saint et le dimanche de Pâques sont les deux faces d'une même réalité. Ils n'ont aucun sens l'un sans l'autre. Ils n'ont aucun sens l'un sans l'autre.



"L'amour est plus fort que la mort"! dit le proverbe. Il faut donc dire que tout chrétien, authentiquement uni au Christ, est ressuscité, et cela dès cette existence. Il a fait le "passage", il vit de la vie même de Dieu.

Après 2000 ans : le tiers de l' Humanité se met à genoux devant un crucifié. Pour en arriver là, il a fallu un événement historique certain et bouleversant : la Résurrection du Christ!



Puisque le Christ est ressuscité, c'est Pâques dans tout le cosmos.



Tu dis que tu es chrétien, là où tu es, sois un ressuscité, laisse transparaître le Ressuscité. En célébrant la Pâque c'est entendre et ré-entendre sonner l'Heure : "Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout." (Jn 13,1). Il suffit d'aimer. Il suffit de se laisser aimer. Soyons joyeux. Soyons heureux. Aimons cette fête qui nous fait renaître, qui mets de la lumière dans notre vie et dans nos yeux !



A tous et à chacun (e), à tous ceux qui vous sont chers, à tous ceux que nous aimons peu ou pas assez, "Joyeuse fête de la Résurrection" Le Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité !