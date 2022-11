Communiqué Myriam Chalmeton nommée directrice générale par intérim pour remplacer Thierry Ouillon

Suite à un désaccord entre Thierry Ouillon et les principaux actionnaires de la SIDR, une directrice générale par intérim a été nommée pour le remplacer. Par N.P - Publié le Vendredi 4 Novembre 2022 à 17:46

Le conseil d’administration de la SIDR a nommé ce jour Myriam Chalmeton Directrice générale par intérim à compter du 1er décembre 2022, à la suite du départ le 30 novembre de Thierry Ouillon, actuel Directeur général.



Ce départ fait suite à un désaccord entre le Directeur général et les principaux actionnaires de la SIDR, sur la conduite de la société.



Le Conseil d’administration de la SIDR tient à réaffirmer sa confiance dans l’engagement du comité de direction, des collaboratrices et collaborateurs de la SIDR aux côtés de Myriam Chalmeton pour poursuivre et mener à bien la feuille de route ambitieuse sur le développement et l’entretien du parc et répondre aux enjeux sociaux et environnementaux du territoire. La SIDR reste pleinement mobilisée pour apporter des solutions aux besoins spécifiques des Réunionnais en matière de logement et de qualité de service aux locataires.