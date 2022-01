La grande Une Myriam Boullay : "J'attends toujours le jugement officiel et ne me substituerai pas à la justice"

Par voie de presse, la requérant Myriam Boullay a appris que l'élection d'Ibrahim Patel à la CCIR avait été annulée. Seulement, elle n'a toujours pas reçu la décision et dit faire confiance à la justice. Par Stéphane Pierrard - Publié le Samedi 29 Janvier 2022 à 12:29





Seulement la principale intéressée n'a toujours pas reçu la décision et se dit "surprise" de cet article. "Quand on dépose un recours devant le tribunal administratif, nous avons un accès privilégié par une plate-forme. Je la consulte régulièrement et il y a encore 15 minutes, il était marqué que mon dossier était en cours de délibéré", souligne Myriam Boullay.



Le 20 janvier, lors d'une audience au tribunal administratif, le rapporteur public demandait lui aussi l'annulation de l'élection du président de la CCIR. Le président s'était engagé à rendre la décision avant la fin du mois de janvier.



"En aucun cas je me substitue à la justice"



La liste Actions TPE-PME d'Ibrahim Patel avait emporté les 16 sièges du collège Services et les 15 sièges du collège Commerce, mais le collège Industrie avait été remporté par la liste de Bruno Cohen, Alternance. Après une semaine de votes, Ibrahim Patel était élu pour une troisième fois à la tête de la Chambre du Commerce et de l’Industrie, le 9 novembre 2021. Seulement de gros doutes sur l'éligibilité d'Ibrahim Patel étaient apparus. En effet, le candidat à sa réélection ne remplirait pas toutes les conditions du Code du commerce. Selon Me Jérome Maillot, l'avocat de la requérante, puisque tous les candidats de la liste Patel ayant donné mandat à leur tête de liste pour la déposer à la préfecture, si leur candidat est inéligible, c'est toute la liste qui disparait.



Si l'avis du rapporteur public est favorable à Myriam Boullay, le tribunal n'est en aucun cas tenu de le suivre. Seule la compte donc pour la requérante.



"Mon avocat qui a un accès plus important que moi aux décisions est au même niveau d'information. Pour nous, le jugement n'est pas rendu. Je ne peux pas me réjouir. J'attends patiemment la délibération officielle et en aucun cas, je me substitue à la justice. Je ne peux pas commenter un article de presse qui pour moi n'est pas fondé. Je continue à faire confiance à la justice", conclut la tête de liste Bâtissons la Réunion de demain.



