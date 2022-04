A la Une . Myriam Boullay : “J’ai foi en la nature humaine face aux alliances de dernière minute”

Candidate à la présidence de la CCIR, Myriam Boullay a présenté sa liste, Bâtissons La Réunion de demain, à l'occasion d'une conférence de presse donnée ce mardi après-midi à Saint-Denis. Par SF - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 15:48





Bâtissons La Réunion de demain se veut une liste ouverte, fédératrice, qui compte ramener la CCIR au plus près des entrepreneurs et travailler sur de nouveaux modèles économiques, “ce qui ne se fait pas, et c’est ce que nous voulons faire”, souligne Myriam Boullay, avant de poursuivre : “Nous voulons que la CCI retrouve sa place pour les chefs d’entreprises. (...) Nous voulons que la CCI retrouve son image de marque”.



Elle propose de réutiliser le proxibus comme outil pour se rapprocher des ressortissants de la chambre, en leur apportant une aide administrative et juridique, en travaillant avec des avocats, des notaires, l'URSSAF ou encore la caisse des retraites. “Nous devons être capable d'orienter les ressortissants. Il y a 1447 aides possibles pas fléchées au niveau de la chambre".



Bâtissons La Réunion de demain se dit également favorable à la création d’une compagnie maritime privée- publique, et au renforcement de la formation au niveau local, selon les besoins des entreprises.



"Le pot de terre peut gagner en mai"



Myriam Boullay met aussi l’accent sur l’importance des auto-entrepreneurs, et ce, "bien qu'ils ne votent pas” pour cette élection, souligne-t-elle.



“C’est un pan de l’économie qui est en croissance et que l’on ne peut pas négliger. Nous avons une reconnaissance. (....) Nous avons le devoir de proposer aux chefs d’entreprises de La Réunion un projet qui va les concerner, qui va nous porter vers l’avant, et c’est le mérite de l’ensemble de ce collectif que de vouloir incarner ce projet de changement”, souligne Radji Araye.



Sur cette liste figurent ses colistiers âgés de 28 ans à 74 ans,. Un choix délibéré de rassembler ceux qui ont fait La Réunion d’hier et ceux qui la feront demain, exprime-t-elle. “ On doit apprendre de nos aînés, ceux qui ont bâti La Réunion, et encourager les jeunes”, assure la candidate.



Face aux autres listes, Myriam Boullay veut croire en ses chances de l’emporter : “J’ai foi en la nature humaine face aux alliances de dernière minute”, lance-t-elle alors que



Quant à

