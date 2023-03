A la Une . Myocardite aiguë : Arthur est de retour à La Réunion après une greffe réussie

Les Réunionnais avaient répondu en nombre à l'appel à la solidarité lancé par la famille d'Arthur. Six mois presque jour pour jour après sa transplantation cardiaque, le jeune homme est de retour à La Réunion. Par NP - Publié le Lundi 20 Mars 2023 à 14:29





Six mois après Un appel à la solidarité avait été lancé par les proches d’Arthur à la veille de son départ précipité en métropole en septembre dernier. Le jeune homme de 20 ans, atteint d’une myocardite aiguë, devait se faire opérer d’urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.Une cagnotte en ligne et une collecte d'œuvres d’art avaient alors été organisées par les proches du jeune malade pour aider financièrement la famille d'Arthur à rester à son chevet durant la période de sa greffe et les mois de convalescence qui allaient suivre.Six mois après une transplantation cardiaque réussie , Arthur est de retour sur l’île, annonce ses proches très émus. En bonne santé, le jeune homme est arrivé ce week-end à La Réunion où s’effectuera désormais son suivi médical.