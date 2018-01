Société #Myberguitta : Un documentaire participatif réalisé grâce à vos témoignages vidéos





L’objectif : réaliser un documentaire participatif qui raconte "de l’intérieur", l’expérience du passage d’un cyclone à La Réunion. L’appel à participation s’adresse à toute personne se trouvant sur l’île munie d’un simple smartphone, d’une caméra, d’un appareil photo et d’un micro. Le réalisateur actuellement hors département recueillera les images et les compilera dans un documentaire inédit sans but lucratif.



"En tant que réalisateur, ce sont tous ces moments de préparation puis d’intimité qu’il m’intéresse de compiler ! En effet, rares ou inexistants sont les travaux journalistiques effectués pendant un cyclone".



Inutile de braver les éléments, rappelle Brieuc Coessens. Les images doivent être tournées en toute sécurité. "Le but est de rendre compte des conditions dans lesquelles on ‘regarde passer’ un cyclone, donc chez soi, en mode confiné. Mais vous serez peut-être en train d’écoper votre salon, de retenir votre toiture, de jouer aux échecs ou à la belote avec vos amis, vos colocataires, votre famille, vos animaux…".



Le tout doit être envoyé par mail. Toutes les informations techniques sont à retrouver ici

