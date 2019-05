<<< RETOUR CASUD

MyPass, la billettique de la CASUD



Qu’est-ce que la billettique ?



C’est un nouveau mode de gestion des titres de transport qui se présente sous plusieurs formes pour le réseau CARSUD : La mise en place de cartes sans contact ;

La distribution de nouveaux supports dans les bus (tickets thermiques) ;

La mise en place de nouveaux valideurs dans les bus.

Les avantages de la billettique pour la CASUD

Avec la mise en place de la billettique MyPass, la CASUD poursuit 3 objectifs majeurs : Mieux connaître l’utilisation du réseau à des fins d’analyse et d’aide à la décision ;

Augmenter l’attractivité du réseau CARSUD en offrant plus de services à ses clients, notamment de l’information en temps réel

Optimaliser la chaîne des recettes et les canaux de vente. Les + de la billettique pour les usagers du réseau + Pratique : tous les abonnements et les tickets du réseau peuvent être chargés sur un seul support (la carte MyPass). Un réseau de vente étoffé sur le parcours clients (points de vente, conducteurs, internet avec la mise en place de l’e-boutique)

Sûre : délivrée pour 4 ans, la carte sans contact peut en cas de perte ou de vol, être bloquée sur simple demande. Les abonnements en cours et les voyages non utilisés seront recrédités.

Performante : grâce aux données anonymes récupérées (fréquentation de la ligne par horaires ...), CARSUD améliorera sa connaissance de l’utilisation de ses lignes et pourra adapter son offre de transport au plus près des attentes du plus grand nombre de ses clients. MyPass c’est le nouveau nom des cartes sans contact qui permettent, dès le 29 avril 2019, d’accéder à l’ensemble du réseau CARSUD. Les tickets papier et les cartes d’abonnement sont remplacés par une carte à puce MyPass (carte de technologie myfare).



Le compostage du ticket est remplacé par une validation électronique de la carte MyPass sur le valideur qui est installé à l’entrée de chaque bus.



Après le geste de validation, un voyant s’allume et un bip sonore se fait entendre.



Pour les clients réguliers la carte d’abonnement classique est remplacée par la carte MyPass.



Avec la mise en place de la billettique MyPass, la CASUD poursuit 3 objectifs majeurs :MyPass c'est le nouveau nom des cartes sans contact qui permettent, dès le 29 avril 2019, d'accéder à l'ensemble du réseau CARSUD. Les tickets papier et les cartes d'abonnement sont remplacés par une carte à puce MyPass (carte de technologie myfare).Le compostage du ticket est remplacé par une validation électronique de la carte MyPass sur le valideur qui est installé à l'entrée de chaque bus.Après le geste de validation, un voyant s'allume et un bip sonore se fait entendre.Pour les clients réguliers la carte d'abonnement classique est remplacée par la carte MyPass.Cette carte a vocation à être utilisée par tous les clients, même occasionnels. Sans cette carte, ils ne peuvent acheter des titres qu'avec les conducteurs. C'est un nouveau mode de gestion des titres de transport qui se présente sous plusieurs formes pour le réseau CARSUD : Lu 180 fois CASUD





