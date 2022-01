My Predict : un outil numérique en cas de cyclone

Si un système dépressionnaire venait à nous concerner directement, il existe un moyen de suivre l'évolution de la situation en temps réel et de signaler quelques informations utiles.



Il suffit pour cela de télécharger l'application mobile My Predict, consultée notamment par les techniciens de la Ville de Saint-Pierre.



Cette application mobile, entièrement gratuite, permet ainsi de consulter la situation météo en direct à l’aide d’une cartographie dynamique. L’animation des précipitations et les pictogrammes « risques » permettent d’anticiper et de se préparer en fonction de l'évolution de la situation.



Sont notamment consultables les données pluviométriques du département, des animations de déplacement des pluies durant les 30 minutes écoulées et le renforcement des vents est signalé par des notifications.



L'application, encadrée par des administrateurs spécialisés, permet encore aux utilisateurs de poster des photos géolocalisées et horodatées.