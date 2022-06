A la Une . My Million : Un premier Réunionnais devient millionnaire en 2022

Un Réunionnais a remporté le tirage de My Million ce vendredi 27 mai. Il empoche un million d'euros ! C'est le premier gagnant de l'année à La Réunion. Par NP - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 21:37

Il aura fallu attendre près de six mois pour voir la chance sourire à un joueur de La Réunion ! Le premier gagnant de My Million hors métropole est Réunionnais. Il a remporté la somme d'un million d'euros lors du tirage du vendredi 27 mai 2022. Il a maintenant 60 jours pour se faire connaître auprès de la Française des Jeux et réclamer son gain !

Le site Tirage-Gagnant fait le point sur les résultats du 27 mai 2022 :



Le tirage Euromillions de ce vendredi 27 mai 2022 proposait un jackpot de 27 millions d’euros. Malgré des dizaines de millions de prises de jeu en Europe, aucune grille n’a réussi à trouver tous les numéros gagnants de la soirée (15 34 28 48 23 et les étoiles 3 et 5). Les plus gros gains enregistrés l’ont été pour 4 joueurs qui ont su trouver 5 numéros + 1 étoile, ils ont gagné 160 000€ chacun. En parallèle de ce triage, la tombola My Million en France a quant à elle récompensé un joueur réunionnais d’un jackpot de 1 million d’euros, une première pour 2022.



Parmi les 43 gagnants My Million de cette année 2022, c’est la première fois que l’un d’entre eux est tiré au sort en dehors de la Métropole. Pourtant habituée à la chance, ni La Réunion, ni les Antilles, la Nouvelle-Calédonie ou encore la Polynésie n’avaient obtenu de millionnaire. Lors de ce tirage du vendredi 27 mai 2022, c’est une chose résolue et ce gain de 1 million d’euros ira auprès d’un joueur de l’île de La Réunion qui s’ignore peut-être toujours.



À l’heure actuelle, aucune information précise ne circule concernant la ville où la grille gagnante My Million a été cochée. Ce joueur a désormais 60 jours pour se faire connaître auprès des services de la FDJ pour pouvoir réclamer son gain.



Pour rappel, l’année 2021 avait récompensé deux joueurs réunionnais, toujours lors d’un tirage My Million. Le 5 janvier au Tampon ainsi que le 16 mars à Bras-Panon.



