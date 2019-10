My Million : Des Tamponnais remportent un million d'euros

Un couple de Tamponnais a remporté la somme d’un million d’euros au tirage My Million du 15 octobre, relatent nos confrères du Quotidien ce mardi.



Il s'agit du 4e gain My Million tombé à La Réunion cette année. La probabilité d'avoir le code My Million tiré au sort lors du tirage Euromillions est d'une sur quatre à huit millions.



Le couple âgé d'une trentaine d'années a validé son ticket dans un Loto du Boulevard Général de Gaulle au Tampon.