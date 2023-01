A la Une . My Million : 5 Réunionnais se partagent un million d’euros

La Française des jeux a remis un chèque de plus de 1 million d’euros ce vendredi 13 janvier à cinq joueurs réunionnais. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 à 15:47

Voici une formidable nouvelle pour débuter l’année. Cinq proches se partagent la somme de un million d’euros après que l’un d’eux a vu son code EuroMillions-My Million tiré au sort. C’est à Petite-Île que le ticket gagnant a été validé.



"Certains de nous ont pleuré de joie", a confié le gardien du précieux reçu. Ils ont empoché leurs gains respectifs ce vendredi 13 janvier.



Certains ont indiqué vouloir voyager, d’autres vont en profiter pour des travaux de rénovation, quant aux derniers, ils veulent en profiter pour lever le pied professionnellement. Comment le leur reprocher ?



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur