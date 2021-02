My Data Solution, start-up 100% locale, remporte l’appel d’offres du CAIH de France

Comment My Data Solution a-t-il fait la différence par rapport aux autres candidatures?



Nous avons développé une plateforme collaborative et à valeur probante qui permet de visualiser en un clin d’œil l’ensemble des tâches du projet et leur avancement, d’informer en temps réel du niveau de conformité, de communiquer de manière plus dynamique et fluide via le fil de discussion MDS/client avec un accès sécurisé à l’ensemble des fichiers et livrables de preuve de la conformité, de gérer la relation avec les sous-traitants et les personnes concernées par les traitements de données et enfin recueillir le consentement par double authentification.





Et depuis, vous en êtes où?



My Data Solution est passé de 3 à 30 collaborateurs en 3 ans, nous continuons à accélérer notre développement sur la France et l’Europe, l’Océan Indien, les Caraïbes et le Pacifique.



En forte croissance, nous investissons également dans nos projets de développement de solutions numériques tant de gestion interne qu'en relations clients.



Nous accompagnons actuellement sur la France entière et les DROM COM, des centres hospitaliers universitaires, des hôpitaux, centres de prévention, Laboratoire d’imagerie médicales, EHPAD, dans le déploiement des process RGPD .





Par son professionnalisme, My Data Solution, basée à Saint-Leu, vient ainsi d'être classée première par la CAIH (Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière) pour les prestations intellectuelles garantissant une conformité au RGPD. La CAIH cherchait en effet à identifier une société capable de mettre en conformité RGPD pas moins de 1340 hôpitaux français, et cette société, créée sur notre territoire, a su montrer d'indéniables atouts pour coiffer au poteau de grands groupes de conseil.



Une réussite 100 % péï dont La Réunion peut être fière !