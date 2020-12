Rubrique sponsorisée Mutuelle Communale Solidaire : lancement de la consultation du public

Cette concertation va servir à identifier les besoins en matière de Santé pour mieux cibler les attentes de la population.



Une Mutuelle Communale Solidaire pour tous les Saint-Paulois et toutes les Saint-Pauloises et pour ceux qui travaillent à Saint-Paul. Cette Mutuelle se concrétise avec le lancement du questionnaire diffusé au grand public dès ce jeudi 17 décembre 2020.

Vous pouvez remplir le questionnaire jusqu'au 17 mars 2021, en ligne en cliquant sur ce lien.

Vous pouvez également compléter un questionnaire papier envoyé dans les 45 000 boîtes aux lettres des familles Saint-Pauloises.



Il sera ensuite possible de le déposer dans la cinquantaine de points de collectes* mis en place par la Commune (13 mairies annexes, 12 pharmacies, 9 équipements de proximité, 11 cabinets médicaux, 5 médiathèques et bibliothèques, 3 piscines et le Centre Hospitalier Ouest Réunion).





Saint-Paul devient la deuxième ville de France de France de plus de 100 000 habitants, et la première commune d’Outre-mer, à proposer une Mutuelle Communale Solidaire.



Tous les Saint-Paulois et les personnes travaillant à Saint-Paul pourront y adhérer dès septembre 2021. Tout ce qu’il y a à savoir sur ce dispositif inédit en cliquant

*La liste des points de collecte SAINT-PAUL CENTRE

Pharmacies : de la Gare et de Savanna

Infirmiers du secteur centre-ville gare routière

Cabinet du Médecin Laëtitia LEBRETON

Kinésithérapeute : cabinet de Cécile PARMENTIER, rue Saint-Louis à l’Étang

Kaz santé de Savanna

Mairie centrale de Saint-Paul et mairie annexe de Grande Fontaine

CASE Rue Jacquot et Maison pour tous de Savanna,

Médiathèque Leconte-de-Lisle

Piscine du front de mer Marie-Lisette-TALATE

Centre Hospitalier Ouest Réunion

SAINT-GILLES-LES-BAINS

Pharmacies : de l’Océan, de Boucan Canot, de Mont Roquefeuil

Mairies annexes de Saint-Gilles-les-Bains et de la Saline-les-Bains

Médiathèque Michel-ADÉLAÏDE

LA PLAINE/BOIS-DE- NÈFLES

Pharmacie de La Plaine

Kinésithérapeute : cabinet de Karine Piriou

Mairies annexes de Bois-de-Nèfles et de la Plaine

Bibliothèque de Bois-de-Nèfles

Piscine de Bois-de-Nèfles

LA SALINE

Pharmacie de La Saline (dans les hauts)

Mairie annexe de La Saline

CASE Yannis-Dourouguin à Fond de puits

CASE Corbeil

Maison de prévention, de santé et du bien- être

CASE de Ravine Daniel

LE GUILLAUME

Pharmacie du Guillaume

Cabinet du médecin Patricia CABON

Kinésithérapeute : cabinet de Pierre LEZIN à Tan Rouge

Mairies annexes de Bellemène, de Bois Rouge, du Guillaume et de Tan Rouge

Maison CÉLESTIN de Bois Rouge

Salle polyvalente de Bras Canot Bibliothèque du Guillaume

PLATEAU CAILLOU

Pharmacies : Oté Pharma de Plateau Caillou, UNIVERS Pharmacie et Pharmacie Alizés de Saint-Gilles-les-Hauts, Pharmacie des Tamarins au Bernica

Cabinet d’infirmiers du Bernica et Cabinet d’infirmiers Isa DEVEAUX à Saint-Gilles-les-Hauts

Cabinet du Médecin Émilie EVRARD de Saint- Gilles-les-Hauts

Kinésithérapeute : cabinet d’Élie PAYET de Saint- Gilles-les-Hauts

Mairies annexes de Bernica, de Saint-Gilles-les- Hauts et de Plateau Caillou

Maison pour tous de Fleurimont-Balance Bibliothèque de Plateau Caillou

*La liste des points de collecte

Pour rappel, une fois les questionnaires analysés, la Ville de Saint-Paul rédigera un cahier des charges. Pour ensuite lancer une consultation des mutuelles de la place en mai et en juin.



