Mutualité de la Réunion: Tarifs trop élevés, même les administrateurs vont adhérer ailleurs...

A l'origine, nous n'avions prévu que deux articles sur la Mutualité. Ceux que nous avons publiés jeudi et vendredi. Mais comme c'est souvent le cas, une fois les premières révélations faites, c'est par dizaines que nos lecteurs nous ont contacté pour nous faire part de nouvelles révélations. Salariés, anciens salariés, adhérents victimes... De toute ma carrière de journaliste, c'est la première fois que je reçois autant de réactions après un article.

Le temps de tout vérifier et nous continuerons la publication de révélations sur ce qui se passe réellement à la Mutualité de la Réunion.

Une fois que la boite de Pandore est ouverte, difficile de la refermer...

Aujourd'hui, nous débutons avec de nouvelles révélations sur le fonctionnement de la Mutualité, et en particulier de sa branche Santé.

Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 25 Juillet 2022 à 12:19





En interne, la stratégie initiée par Théodore Hoarau est de pousser les personnes âgées vers la sortie en procédant à des augmentations insupportables de cotisations.



Le président de la Mutualité a d'autant moins d’états d’âme qu'il ne subit pas les conséquences de ses décisions. Aussi incroyable que cela puisse paraitre, il n'est lui-même pas adhérent de la branche Santé de la Mutualité mais a conservé sa mutuelle d’origine, la MGEN.



Les cotisations peuvent augmenter, il n'est pas touché.



Autre exemple. Un administrateur de la MGSR, une des mutuelles adhérentes à la Mutualité de la Réunion, et qui occupe par ailleurs un poste très important au sein de la Mutualité de la Réunion, a subi de plein fouet ces augmentations car il est dans la tranche d’âge des personnes visées.



Au lieu de contester la décision du président, il a préféré se taire. Il a conservé sa mutuelle décès (79 € par an, ce qui lui permet de garder tous les avantages attachés au poste d’administrateur et notamment les repas et les voyages) et est allé s’assurer pour sa santé chez un autre opérateur.



Ce dernier cas est symptomatique du fonctionnement de la Mutualité de la Réunion. Nombre d'administrateurs sont conscients des méfaits de la politique menée par Théodore Hoarau mais ils préfèrent se taire. D'abord pour ne pas affronter les colères du président pour qui c'est "ou tu me suis ou tu dégages", mais aussi pour conserver leurs petits avantages.



Moralité, les administrateurs ne jouent plus leur rôle de défense des intérêts des adhérents qu’ils représentent.



Ils se taisent et votent comme un seul homme les projets portés par Théodore Hoarau, même si certains sont délirants et ont fait perdre des fortunes à la mutuelle. Nous aurons l'occasion d'y revenir avec plusieurs exemples concrets à la clé.



En résumé, les adhérents paient cher, ce qui permet à la Mutualité de disposer d'une trésorerie ahurissante de 35 millions d'euros, et Théodore Hoarau en dispose, au gré de ses lubies. De ça aussi, nous aurons l'occasion de reparler.





