La grande Une Mutualité de la Réunion : Des licenciements à la pelle et un coffre-fort qui déborde... (1ère partie)

Il se passe de drôles de choses à la Mutualité de la Réunion.

Dirigée par son président Théo Hoarau (71 ans) d'une main de fer, elle a en quelques mois licencié ou poussé vers la sortie plus de 20% de son personnel. Dont, excusez du peu, son directeur général, son directeur financier, sa directeur des ressources humaines, plus une poignée de directeurs de branches.

Il semblerait qu'ils n'étaient plus d'accord avec les méthodes de management de Théo Hoarau mais surtout avec ses choix stratégiques pour la Mutuelle, qui risquent selon ceux que nous avons pu contacter, de "mener la Mutualité de la Réunion à la ruine".

Pendant ce temps-là, la Mutualité continue à engranger les bénéfices et à dormir sur un matelas d'or... Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 à 12:07

"Partageons nos rich’ESS !", écrivait Théodore Hoarau, le président de la Mutualité de La Réunion, sur son blog en 2017, blog qu'il a depuis fermé. "Pour appuyer le développement économique et social de notre territoire, les entreprises de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire, NDLR) placent l’humain et l’intérêt collectif au cœur de leur projet, et relèvent ainsi chaque jour le défi de la solidarité intergénérationnelle".

Que de belles paroles, que de mots ronflants ! Dans les faits, la Mutualité de La Réunion est loin de partager ses richesses ! Elle n'est ni plus ni moins qu'une société comme les autres, dont le principal but est de faire des bénéfices. Le maximum de bénéfices. Tout en profitant d'une armée de bénévoles, les ambassadeurs MUTA.



35 millions de trésorerie en caisse



Les différentes mutuelles de France, et donc celle de La Réunion, dorment sur de véritables matelas d'or, dans lesquels le gouvernement vient parfois piocher pour venir en aide au régime "normal" de la Sécurité sociale qui lui est chroniquement déficitaire.



Prenons l'exemple de la Mutualité de La Réunion. MUTA réalise entre 6 et 8 millions de bénéfices par an, 6 millions l'an dernier.



Elle a actuellement 35 millions en trésorerie sur ses comptes et est à la tête d'un patrimoine immobilier de 250 appartements représentant environ 55 millions d'euros !



Investissement qu'elle a réalisé en bénéficiant de la défiscalisation (8 millions de crédit d'impôt tout de même, un sacré cadeau de l'Etat !) et en prenant un certain nombre d'engagements qu'elle ne respecte d'ailleurs pas. Mais elle ne risque rien puisqu'il n'y a aucun contrôle. L'Autorité de régulation et de contrôle qui porte très mal son nom est aux abonnés absents...



L'oeuvre de Théo Hoarau



Si la Mutualité est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est avant tout grâce à un homme, Théodore Hoarau, "Théo" pour tout le monde. Il a bâti de toutes pièces cet empire. Mais aujourd'hui âgé de 71 ans, il a du mal à passer la main et dirige son entreprise d'une main de fer. Bien loin des principes humanistes qu'il est censé diffuser.



Qu'on en juge. La Mutualité comptait il y a encore quelques mois 366 salariés. Elle n'en compte plus aujourd'hui que 284 ! Soit plus de 20% de l'effectif viré en quelques mois !



Et encore ce chiffre change-t-il tous les jours. Le 12 juillet dernier encore, le directeur administratif et financier était licencié. Et ce n'est que le dernier d'une longue liste : le directeur général viré en mars, au bout de 25 ans de service, la directrice des Relations humaines certes partie de son plein gré mais poussée vers la sortie en échange d'un joli chèque, le directeur des moyens généraux, celui des pompes funèbres,...



Au total, ce sont pas moins de 82 personnes qui sont parties et qui pour la plupart n'ont pas été remplacées. Dont beaucoup dans le cadre d'une rupture conventionnelle, avec un gros chèque à la clé. Ce n'est pas grave. Comme on l'a vu, la Mutualité est riche...



"Il faut faire des économies", "vous êtes trop nombreux", ne cesse de répéter Théo Hoarau à chaque fois qu'il entre dans un service. Alors que comme on l'a vu, la Mutualité fait de 6 à 8 millions de bénéfices par an !!!



Résultat : Théo Hoarau coupe les têtes plus vite qu'une coupeuse de cannes. Et il ne les remplace pas, ce qui entraine une surcharge de travail pour ceux qui restent, sans parler de l'ambiance délétère qui règne dans les bureaux. Les congés maladie se multiplient et tout le monde met son CV à jour, à l'affut d'un poste dans une autre entreprise qui permettrait de fuir ce bateau devenu ivre.



Les cotisations des retraités de plus de 70 ans augmentées



Dans le même registre, Théo Hoarau a estimé que les retraités de plus de 70 ans coûtaient trop cher à la Mutualité. Du coup, il a augmenté leurs cotisations, engrangeant au passage un surplus de recettes de 500.000€ ! Comme le résumait un employé, "s'ils meurent, on arrête les dépenses. S'ils vivent, ils payent. La Mutualité est gagnante à tous les coups".



Tout cela, je ne le rappellerai jamais assez, dans une entreprise qui a réalisé 6 millions de bénéfices l'an dernier.



Où est l'esprit d'entraide et de solidarité, d'humanisme tellement mis en avant par la Mutualité ?



Pour rappel, voici les raisons avancées par la Mutuelle des Hauts de Seine pour expliquer pourquoi adhérer à une mutuelle, plutôt qu'à une compagnie d'assurance classique : - Régies par le Code de la Mutualité, les mutuelles fonctionnent grâce à la solidarité et l'entraide de tous.

- Les mutuelles n’ont pas d’actionnaires à rémunérer : leurs excédents sont utilisés au profit des adhérents et les principales décisions sont prises par les adhérents eux-mêmes lors de l’assemblée générale.

- Les mutuelles sont à but non lucratif : elles ne peuvent pas dégager de bénéfices, contrairement aux sociétés d'assurances, qui sont des sociétés de capitaux à but lucratif. Leurs frais de gestion servent uniquement à la protection santé des adhérents (gestion du tiers-payant, démarches contractuelles avec les professionnels de santé, la prévention

On le voit, les pratiques de la Mutuelle de la Réunion ont depuis longtemps oublié ces principes. Pour elle, l'esprit capitaliste a depuis longtemps remplacé l'esprit mutualiste, ou "l'esprit Mutaliste", pour reprendre l'expression de Théodore Hoarau.



Des décisions du CA entachées d'illégalité ?



L'amusant de l'histoire est qu'en plus, toutes ces décisions seraient prises dans une parfaite illégalité.



Pour être adhérent d'une mutuelle, il faut payer une cotisation. Ça vaut aussi pour la Mutualité de la Réunion qui est elle-même composée de deux mutuelles, la MGSR (Mutuelle Générale de Solidarité de la Réunion) et la MPHR (Mutuelle Prévoyance Habitat de la Réunion). Ces deux mutuelles comptent elles-mêmes plusieurs milliers d'adhérents.



Or, ça fait plusieurs années que la MPHR ne paierait plus de cotisation à la Mutualité, sans que ça n'émeuve personne. Que ce soit Théo Hoarau ou encore moins l'Autorité de régulation et de contrôle. Pas plus que les commissaires aux comptes.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur