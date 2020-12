AFP Mutation du coronavirus: Macron appelle à "redoubler de vigilance"

- Publié le Lundi 21 Décembre 2020 à 16:04 | Lu 96 fois

(AFP) A trois jours de Noël, Emmanuel Macron a appelé lundi à "redoubler de vigilance" face à la mutation "problématique" du coronavirus à l'origine de l'isolement du Royaume-Uni, et le gouvernement réfléchit à un éventuel rapatriement de Français pour les fêtes. Emmanuel Macron, qui présente "encore de symtômes" du Covid-19, a présidé lundi matin en visioconférence un Conseil des ministres dont des images ont été exceptionnellement diffusées, lors duquel il a justifié la suspension pour 48 heures de toutes les arrivées en provenance du sol britannique décidée la veille par Paris et plusieurs pays européens. "C'est une situation exceptionnelle qui nous a amenés à prendre cette décision rapide et qui doit nous amener à redoubler de vigilance sur l'évolution" du virus, a ajouté le président, vêtu de noir et portant un masque, depuis la résidence officielle de La Lanterne, à Versailles, où il est toujours à l'isolement après avoir été testé positif jeudi au Covid-19. Selon lui, la découverte d'une "mutation problématique du virus avec une forme beaucoup plus agressive" montre "la complexité de ce virus, son agressivité, oserais-je dire son inventivité, et l'humilité qu'il nous faut toujours avoir". Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a précisé à l'issue du Conseil que l'exécutif allait assurer un "suivi aigu et permanent de la circulation du virus" et qu'une nouvelle réunion sur la situation sanitaire devait se tenir "au début de la semaine prochaine" autour du président. Selon une source gouvernementale, elle devrait prendre la forme d'un Conseil de Défense sanitaire. Il a précisé qu'Emmanuel Macron, qui fête lundi ses 43 ans, présentait "encore des symptômes" de la maladie, mais que son état de santé était "stable". La suspension des déplacements a été annoncée dimanche à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire extraordinaire et intervient dans la foulée de mesures similaires prises par la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, le Luxembourg ou l'Irlande, alors qu'une mutation du virus responsable du Covid, le Sars-CoV-2, a été détectée outre-Manche, considérée par Londres comme "hors de contrôle" sur son territoire. - Vaccin "a priori" aussi efficace - "Nous nous donnons les moyens, avec la suspension du passage des frontières pendant 48 heures, de bâtir un protocole sanitaire qui devrait permettre à nos compatriotes qui sont aujourd'hui en Grande-Bretagne et qui avaient prévu de rentrer en France pour passer les fêtes, de le faire avec des nouvelles règles sanitaires qui sont en train d'être discutées et d'être construites", a expliqué Gabriel Attal. Les Bourses européennes ont dévissé lundi en raison des craintes liées à cette mutation : vers 12H00 (11H00 GMT), la place parisienne plongeait de 3,63%, Francfort de 3,71% et Milan de 3,53%. La Bourse de Londres résistait un peu mieux, reculant de 2,88%. Le porte-parole du gouvernement a invité les Français retenus au Royaume-Uni à réaliser sans attendre un test PCR, qui devrait être l'une des conditions pour pouvoir rentrer en France d'ici Noël. "Il est possible que (ce variant du virus) circule en France", a admis le ministre de la Santé Olvier Véran, rappelant qu'il a été "identifié une fois en Italie". "Nous le saurons, nous lançons des études génotypiques. Sur les derniers jours, 500 souches virales ont été analysées en génétique et ce variant n'a pas été retrouvé, ce qui ne veut pas dire qu'il ne circule pas". Il a toutefois souligné qu'il n'y avait "a priori" pas de raisons "de penser que les vaccins seraient moins efficaces" contre ce nouveau variant. La vaccination devrait d'ailleurs débuter dimanche en France, a confirmé Gabriel Attal, peu avant que l'Agence européenne des médicaments n'autorise le vaccin Pfizer-BioNTech. - Préparation de la campagne vaccinale - "Le travail du gouvernement se poursuit, les réunions de préparation du lancement de la campagne vaccinale se tiendront toute la semaine avant un lancement européen prévu ce dimanche, d'autres réunions associant des membres du gouvernement se tiendront en début de semaine prochaine", a précisé M. Attal. Lors du conseil des ministres, le Premier ministre - à l'isolement pour être cas contact du président de la République - a par ailleurs présenté un projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. "L'objectif de ce texte est de nous préparer à la fin de l'état d'urgence sanitaire, le 1er avril 2021, et d'établir un cadre juridique durable face aux crises sanitaires", a expliqué M. Attal. Selon les derniers chiffres des autorités sanitaires fournis dimanche, la France a enregistré 12.799 nouveaux cas de contamination au Covid-19 sur les dernières 24 heures, contre 17.565 la veille. Paul AUBRIAT, Jérôme RIVET



Source : Source : ...



Publicité Publicité