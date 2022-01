La grande Une Musique à La Réunion : Le retour triomphal du séga

Les artistes locaux dévoilent depuis le début du mois de décembre leurs réalisations et ont pour ambition de produire le tube de l’été. Beaucoup ont choisi le séga pour s'accaparer le sommet des plateformes de streaming et des ondes de radio. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 19 Janvier 2022 à 09:49

Clara est la chanteuse la plus en vogue en ce moment à La Réunion. Ses deux clips diffusés en décembre dernier et en mai comptent chacun plus de 4 millions de vues. “La force l’amour ” dépasse aussi les 100.000 écoutes sur Spotify. Sa dernière production, “L’ambiance kréol ”, a déjà amassé plus de 800.000 visionnages.



Il n’y a aucun doute. Clara est actuellement la femme forte du paysage musical de La Réunion. En plus d’avoir conquis les Réunionnais sur la scène de Miss Réunion, en concert ou lors des showcases durant les mariages, la jeune Tamponnaise a aussi semble-t-il inspiré les artistes locaux...







Le Séga 2.0 de Kaf Malbar



Le roi de la dancehall, devenu un véritable caméléon, sait s’adapter à l’évolution de la musique locale. On a pu retrouver Kaf Malbar sur du ragga, du kompa et même du reggae pour son dernier album (#MélanzPa, sauf les styles musicaux ?).



Kaf Malbar a présenté un “Séga New Style ” début décembre. Il convient que les Réunionnais sont toujours fans de ce genre musical : “Nou vé la musik séga pou amizé, La Réunion nou aim sa !”







Mais ce n’est pas la première fois que le Chaudronnais se convertit temporairement au séga. On se souvient d’une chanson qui date de 10 ans, aux côtés de Toulou. Le titre va peut-être vous rappeler quelque chose : “Séga new style”.



Même les mauvais garçons se mettent au séga



Le duo qui habituellement “Roul roul” dans la ville “Ziska Tard” comme “Maradona”, au point de provoquer la colère des “Zalouman”, a décidé de partager l’ambiance kréol autour d’un pique-nique à Grande Anse.



Les protégés de VJ Awax appellent à faire la fête, à valoriser la culture créole et à ne pas écouter les ladilafé. MCBOX et St Unit ont livré un séga traditionnel réunionnais avec “Donne a li sa”.









Les Métisses y vont de leur tube



Le label de DJ Yaya a attendu la toute fin de l'année 2021 pour prendre part à la fête du séga. C'est d'ailleurs le titre de la chanson qui rassemble Tipay, Maria, Juan Adois et Tony :







Les ségatiers au rendez-vous



Médérice a répondu présent avec une nouvelle production : “Roul su mon séga” qui ambiance depuis fin novembre les soirées des Réunionnais.







Zila aussi a mis en ligne à la mi-décembre son premier clip : “Ladilafé”.





Le séga aussi en parodie



Emiguël a mis en ligne un séga humoristique le 20 novembre dernier. “Mon Copin Zoreil” s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux pour ses paroles drôles et pleines d’auto-dérision. Le clip comptabilise près de 800.000 vues sur YouTube.











Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur