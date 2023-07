La grande Une Musique : Les vacances de l’amour à La Réunion

La trêve hivernale a commencé début juillet et les artistes réunionnais ont dévoilé leurs projets musicaux ces derniers jours. Et tous, d’un commun accord, ont choisi de célébrer l’amour sous toutes ses formes. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 à 10:07

Les vacances scolaires sont l’occasion pour les artistes de La Réunion de marquer de leur patte les soirées festives des prochaines semaines. Il arrive parfois qu’un style musical se dégage et devienne dominant comme le kompa ou le retour triomphal du séga l’année dernière. Mais pour la trêve hivernale, c’est plutôt un thème qui se dégage très clairement : l’amour.



Et pour donner de la visibilité au plus grand nombre d’artistes de La Réunion, nous sommes allés chercher un peu plus loin, jusqu’à fin juin.



Les tubes certifiés des vacances



Le crooner de Saint-Joseph prend évidemment la première place. Lui qui disait “j’fais que du love” n’a pas changé même après avoir signé un contrat de distribution au niveau national. Il livre un nouveau titre et ce sans l’aide de celui qui vole les jus des autres, une attitude indigne d'un pharaon.











C’est sûrement la grande surprise du début des vacances. La Naza Prod de T-Matt est moins prolifique que d’autres sociétés de production mais semble viser juste à chaque fois. Plus de 300.000 vues sur YouTube pour “Bing Bing” de Guy agrémenté d'un couplet très intense de MIISTEUR PREPA qui semble avoir parlé au cœur des Réunionnais.

L’un des trois protégés de VJ Awax cités dans cet article, GTNN, vise les étoiles et pourrait bien être mis en orbite avec “Nous 2”.





Le rappeur Meiitod a aussi contribué à cette liste grâce à son clip “Paradis” qui semble sortir tout droit d’une session du Colors Show.





Il y avait une chanteuse incontournable pour la première partie de notre liste d’écoute des vacances. Queen K, va-t-on finir par l’appeler. On veut parler bien sûr de Khaleesi Kalipsxau, Reine des Premiers Zoukeurs, Suzeraine des 12 Couronnes ultra-marines ou encore Mona Lisa…







Pas de clip, mais on fera évidemment une exception pour Kaf Malbar qui pose sa voix sur le Summer Madness Riddim de Marcus pour un hommage aux famn kreol :





Les duos



Si le lyriciste SSKyron n’est pas dans la première partie de la playlist, c’est qu’il a choisi de nous offrir un duo toujours aussi aérien avec son acolyte habituelle, Bïoz. Le producteur aux talents multiples est sûrement celui qui a suivi le plus à la lettre le thème des vacances, l’amour. Un sans faute, 20/20.









Parmi les chansons qui rassemblent deux artistes qui discutent en rime, celle qui se fait le plus remarquer est bien sûr celle de Clara et de Jessy Matador

On n’avait plus parlé de l’équipe saint-pierroise de La Zoone depuis quelque temps. Le collectif vise à permettre aux jeunes du Sud de s’exprimer à travers la musique. Et c’est Clarence et Larry qui ont eu l’opportunité d’enregistrer une chanson et tourner un clip un peu avant les vacances scolaires.





Voici le dernier duo qu’on a à vous présenter. Lucyana et Tonix reprennent un dicton très connu : “Il vaut mieux être seul que mal accompagné".





L’amour sous toutes ses formes



MEL est dans les meilleures dispositions pour une amourette de vacances. Elle est prête à “dir wi” à l’amour.









Et s’il y en a bien un qui ne pouvait pas ne pas figurer dans la liste, c’est bien Dangerous. Habitué du thème, il se paie même le luxe de faire jouer l’influenceuse Leslie Kevork dans son clip :

Pour Maëlys, les histoires d’amour, ce n’est pas si facile que ça. Elle est d’ailleurs prête à reprendre sa route après avoir récupéré ses “sentiments égarés”.





La ségatière Laura Ethève apporte sa pierre à l’édifice de cette playlist avec “Mon ti kaf la kour”.





Une artiste très appréciée des Réunionnais a aussi chanté l’amour. Stéphanie Thazar a mis en ligne “Chéri Dou”.





Janye continue de faire son trou petit à petit dans le paysage musical réunionnais avec un nouveau clip pour inciter les jeunes amoureux à suivre leur coeur.





Nymphéa est loin d’être étrangère au thème de l’amour. Elle livre sa version “Ma laiss a ou allé” qui parle aussi de lâcher-prise et d‘acceptation.





L’amour, c’est aussi le lien indéfectible entre les membres d’une même famille. Jahero a souhaité rendre hommage aux parents et grands-parents qui ont tout donné pour leurs enfants.





On ne pourra pas éviter de parler de l’amour pour le sonnant et trébuchant. C’est ce que fait Hervé Himbert avec son séga sur “Le magot”. Attention, les jeux d’argent sont addictifs.





L’amour de soi, ça compte ? Si c’est le cas, les Saint-Louisiens ont mis dans le mille : “Mi dégage un truc de ouf, l’a pa mwin la fot !”







G E N A D est elle un peu à contre-courant et parle plutôt d’une histoire d’amour terminée dans “Bon vent”.







Et on ajoute aussi dans notre playlist la jeune Gaïa qui prépare un single et qui sera en représentation à Ruisseau Blanc dans le cadre du Tour Auto.







L’un des membres du trio incontournable de la fin des années 2000, Colette Gaze, est elle amoureuse des mauvais garçons.



















Et un petit clin d' Et enfin, un big up à la chaîne YouTube moneymaker et sa playlist “Nouveautés 974” qui nous a permis de repérer quelques petites moins connues.Et un petit clin d' œ il à Rezone qui nous a envoyé un message hier et qui publie régulièrement une liste de lecture des chansons réunionnaises mais qui ne correspondent pas tout à fait à notre thème du jour. Et on termine avec la dernière chanson d'Emiguël, "Dalon Macro".



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur