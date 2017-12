Courrier des lecteurs Musiciens, le politique tue la médiathèque Cimendef en votre nom, réagissez





La Culture n’est pas une opposition de style sous l’effet d’une communication qui ne vous appartient pas… D’une pensée qui vous est imposée… D’une contestation de ce qui est bien ou mauvais, beau ou laid… la Culture est un Partage du vrai, des différences, de nos sens, de la vie... un moyen par lequel l’Homme affirme son humanité sa liberté et son bonheur.



Cette offensante Culture imposée dans sa forme et dans ce lieu, dictée, subventionnée par cette Région qui donne dans le phébus, est un emblème de soumission… Musiciens ne dansez pas sur la Tombe d’une médiathèque, battez-vous avec vos frères de la Culture pour faire que Cimendef ne tombe pas…. Cimendef ne doit être le mausolée du livre au nom de l’étude musicale… Mais bien au contraire la Cathédrale de la Culture capable de rassembler et de résonner dans nos consciences, dans le respect de notre vie intellectuelle et en absence de toute polémique… La Culture n’est pas égoïste, ne se réjouit pas des larmes de son frère et dénonce avec courage les injustices… La Culture n’est pas destinée à quelques personnes mais à l’ensemble de la population.



Artistes musiciens ne tirez pas avantage de la médiocrité du politique, de celui-là même qui déclara publiquement ne pas aimer la Culture. Jean Jacques Goldman chantait, rappelez-vous, « J'm'en sortirai, je te le jure. A coup de livres, je franchirai tous ces murs » ...ne cautionnez donc pas ceux qui refusent d’aider leurs concitoyens à se perfectionner car l’ignorance les aide à se faire réélire. Ne les suivez pas dans leur hypocrisie et leur lâcheté…ne les aidez pas à accroitre l’inégalité qui existe déjà… pendant que certains profitent des bienfaits de la culture, d’autres n’y ont pas accès…



Ernest Pépin, disait que, pour lui, la poésie de Césaire était du jazz et que celle de Saint-John Perse était une symphonie dans une cathédrale… Daniel Maximin, expliqua que la rythmique dans un poème était si essentielle qu'on pouvait l'apprécier sans connaître la langue utilisée... Le musicien nous "parle" avec ses "pages" musicales, le peintre avec ses traits et ses couleurs, l'écrivain "chante" à nos oreilles avec ses mots, la "musique" a ses phrases et peint ses descriptions et portraits.

Ludwig Van Beethoven disait que "La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et que toute philosophie."… Il ne tient qu'à vous, compagnons de faire vivre ses paroles… Nicyrle - Eric Lu





