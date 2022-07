Muséum d’Histoire naturelle : Programme juillet/août 2022

Le Muséum d’Histoire naturelle vous propose, pendant les vacances de juillet /août, ateliers et conte... Informations et réservations au 0262 20 02 19.

Atelier pâte fimo le mardi 19 juillet de 10h00 à 12h00 de 14h00 à 16h00

12 places /séance. De 6 à 12 ans.

Avec Morgan LECORNU

Atelier confection d’un livret les 20 et 21 juillet de 14h00 à 16h00

12 places /séance. De 6 à 12 ans.

Avec l’association Constellation

Atelier créatif avec matériels recyclés le mardi 26 juillet de 10h00 à 12h00 de 14h00 à 16h00

12 places / séance. De 6 à 12 ans.

Avec D. Fleurette

Atelier sculpture végétale le mercredi 27 juillet de 10h00 à 12h00

12 places. De 6 à 12 ans.

Avec Alice MICHOU

Atelier impression sur tissu le mercredi 27 juillet de 14h00 à 16h00

12 places. De 6 à 12 ans.

Avec Alice MICHOU

Atelier pâte à sel le jeudi 28 juillet de 10h00 à 12h00

10 places / séance. De 6 à 10 ans.

Avec Jennyfer MARTINEZ

Atelier de mobile en carton le jeudi 28 juillet de 14h00 à 16h00

10 places / séance. De 6 à 10 ans.

Avec Jennyfer MARTINEZ

Spectacle conte musical le mercredi 3 août de 14h00 à 16h00

Tout public. Avec Shanel HUET



