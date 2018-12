Musées régionaux: Didier Robert aurait empoché un chèque rétroactif de plus de 111 000 euros selon Le Quotidien

C'est une information de nos confrères du Quotidien. Selon le média, le président de Région, Didier Robert, "ne dit pas tout" sur sa démission de la SPL Musées. En effet, quelques jours après avoir renoncé à sa rémunération de 6 800 euros de PDG des Musées régionaux, Didier Robert aurait empoché un chèque de 111 870,96€ fin novembre, "au titre des salaires non versés depuis mars 2016", écrit Le Quotidien.



Selon nos confrères, ce versement aurait été rendu possible via "la compensation entre une obligation réciproque dans les termes de l'article 1347 du code civil".



Lors d'une réunion du conseil d'administration de la SPL qui s'est tenue courant novembre, Didier Robert avait déclaré qu'il comptait reverser l'intégralité de cette somme à une fondation "qui n'existe pas encore" pour développer des actions culturelles et scientifiques, relève Le Quotidien.