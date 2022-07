Musée du sel : Programme juillet/août 2022

Divers ateliers vous sont proposés pendant les vacances de juillet /août : le sel coloré, la construction d’un petit voilier, la cristallisation...

Informations et réservations au 0262 34 67 00.

Atelier sel coloré les 13 et 15 juillet

le mercredi 03 août de 09h30 à 10h10 de 10h10 à 10h50 de 10h50 à 11h30

>> 12 places /séance. De 4 à 6 ans. Avec les médiateurs Atelier sel coloré sur la saison des baleines les 19, 21 juillet de 09h00 à 10h30 de 10h30 à 12h00 de 14h00 à 15h30

le vendredi 29 juillet de 14h00 à 15h30

>> 12 places /séance. De 6 à 10 ans. Avec les médiateurs

Atelier petit voilier les 13 et 15 juillet 13h30 à 15h00

le mercredi 27 juillet de 09h00 à 10h30, de 10h30 à 12h00, et de 14h00 à 15H30

le mercredi 03 août 13h30 à 15h00

>> 12 places /séance. De 7 à 14 ans. Avec les médiateurs

«KOKEDAMA» le vendredi 22 juillet de 09h30 à 11h00 de 13h30 à 15h00

15 places / séance. Dès 8 ans. Avec Kaz Design

«Mon petit jardin de sel» le mercredi 20 juillet de 09h00 à 10h30 de 10h30 à 12h00 de 13h30 à 15h00 de 15h00 à 16h30

12 places / séance. De 6 à 12 ans. Avec MASAMI

Macramé tissage de panier de sel les 05 et 09 août de 09h00 à 10h30 de 10h30 à 12h00 de 13h30 à 15h00 de 15h00 à 16h30

12 places / séance. Dès 8 ans.



Informations et réservations au 0262 34 67 00.