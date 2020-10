Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Musée Léon Dierx, Résidence patrimoine et création : « Piedbwa, l’arbre manifeste », une installation de Kako - 2020 Intitulée « Piedbwa, l’arbre manifeste », la nouvelle exposition du musée rassemble les œuvres réalisées par le plasticien réunionnais Kako, lauréat 2020 de la Résidence patrimoine et création au musée Léon-Dierx.





En 2020, comme lors des précédentes éditions, les propositions ont été nombreuses et originales. La COVID 19 n’a pas empêché les artistes de travailler et de concrétiser leurs propositions. L’exposition de Kako est la première restitution des résidences Patrimoines et création 2020 offerte au public. D’autres suivront d’ici la fin de l’année, dans les autres lieux culturels du Département.



Kako nous livre le résultat de ses réflexions sur la symbolique de l’arbre dans le rapport des hommes à la nature et à la dégradation de notre environnement. Elles se traduisent par une installation aux formes variées et originales mêlant peinture, dessin et sons. Le dialogue de ces œuvres nous alerte comme un cri. Il nous redonne aussi espoir quant à la force de la Nature capable de maintenir la vie.



Kako a confié le commissariat de l’exposition à Colette Pounia, théoricienne de l’art, et dont on connaît l’investissement ces dernières années auprès des artistes de La Réunion.



Musée Léon Dierx – 31 octobre 2020 / 4 avril 2021



EN PRATIQUE



Musée Léon Dierx

28, rue de Paris

97400 Saint-Denis

Visiteurs à mobilité réduite : l’accès se fait par le 21 bis rue Sainte-Marie





Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30, y compris les jours fériés sauf le 1er mai



Tarif normal : 2 €

Tarif réduit : 1 € (3ème âge – Groupe de 10 personnes sur réservation)

Gratuité pour : Jeune Public (-18 ans), groupe scolaires, étudiants, bénéficiaires de la CMU, personnes

handicapées, membres d’organisation nationale ou internationale oeuvrant dans le domaine des musées ICOM, OCIM, UNESCO, association des personnes en formation, PASS Loisirs,presse, autres…

Gratuit le premier dimanche de chaque mois



Téléphone : 02 62 20 24 82

Fax : 02 62 21 82 87

E-mail :



