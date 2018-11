Muriel Pénicaud reçue par le préfet et le président du conseil régional

Fraîchement arrivée sur le sol réunionnais ce matin, peu avant 11 heures, Muriel Pénicaud est sur notre île pour un court séjour de deux jours.



Après avoir rencontré les services de l’Etat en charge des politiques de l’emploi et du travail, la Ministre du travail avait rendez-vous à la Préfecture de Saint-Denis à 13H30.



Elle s'est entretenue avec le préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin, et le président du Conseil régional Didier Robert, pour une réunion de travail avant d'effectuer d'autres déplacements au cours des prochaines 48H.



La Ministre du travail rejoindra ensuite Saint-Paul pour saluer l'action des agents de la Mission locale de Savanna, avant de reprendre le chemin de Saint-Denis et rencontrer les acteurs régionaux de l’emploi et les partenaires sociaux sur le thème du dialogue social territorial.