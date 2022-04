Murène, le nouvel intercepteur pour lutter contre l'immigration clandestine

La DTPN de Mayotte vient de se doter d'un nouvel intercepteur afin de l'aider dans sa mission de lutte contre l'immigration clandestine.



Murène, c’est le nom du nouvel bateau qui vient d’être livré à l’Unité Nautique du STPAF de Mayotte. Ce navire, nouvelle génération, viendra étoffer la flotte déjà constituée de quatre autres intercepteurs. Il a été livré le mercredi 23 mars 2022 et réceptionné au port de Longoni par les fonctionnaires de la brigade.



Il s’agit d’un bateau de marque française, long de 12 mètres et propulsé par deux moteurs de 300CV, ainsi qu’une capacité accrue en terme de réservoir. Il est doté des toutes dernières technologies, lui permettant une meilleure efficacité dans la lutte contre l’immigration clandestine.



Deux techniciens envoyés par la société Sillinger, concepteur du bateau, sont chargés de former les effectifs de la brigade nautique aux nouvelles spécificités de ce navire.