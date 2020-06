Municipales 2020 Municipales aux Avirons : James Fontaine absent de la liste de Roseline Lucas et Paul Fort

Pour faire face à l’avance du candidat Eric Ferrère, en tête avec 45,79% des voix aux Avirons, Paul Fort et James Fontaine avaient annoncé leur ralliement à la liste de la candidate Roseline Lucas le 27 mars dernier. Si Paul Fort y figure en 2ème position avec au moins deux autres de ses colistiers, le nom de James Fontaine lui n’y apparaît pas du tout. Eric Ferrère ,de son côté, part au deuxième tour avec la même liste. Découvrez l’intégralité des listes inscrites pour le second tour des municipales aux Avirons ci-dessous: Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 3 Juin 2020 à 19:20 | Lu 161 fois

















Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur