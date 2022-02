A la Une . Municipales à l’Etang-Salé : Quelles sont les conditions pour remporter le scrutin dès le 1er tour

Ce dimanche, l’Etang-Salé rejoue ses élections municipales et communautaires. Gilles Leperlier, Jean-Claude Lacouture et Mathieu Hoarau sont en lice. Le scrutin proportionnel de liste permet à l’une de ses trois têtes de liste de remporter la mairie dès le 1er tour. Par NP - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 08:09

Trois candidats s’affrontent donc ce dimanche 20 février 2022 à l’Etang-Salé. À l’issue des municipales et communautaires de 2021, avec 4098 voix en sa faveur contre 4097 pour son adversaire, le maire sortant Jean-Claude Lacouture avait remporté les élections. Une victoire a une voix près que son adversaire Mathieu Hoarau a contesté. Le 27 décembre 2021, le Conseil d’Etat a finalement annulé ces opérations électorales.



Jean-Claude Lacouture, tête de liste d’ "Action municipale pour l’Etang Salé", et Mathieu Hoarau, de "L’Etang salé uni", croisent donc à nouveau le fer mais doivent également prendre en compte la candidature de Gilles Leperlier "Mieux vivre à l’Etang Salé".



Dans un scrutin proportionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés remporte le vote. Autrement dit, la liste victorieuse est celle qui a recueilli 50% des voix plus une. Elle se répartie la moitié des sièges à pourvoir.



Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, en fonction du nombre de suffrage obtenus.



Si second tour il y a, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se fait alors comme lors du premier tour.