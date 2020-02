Municipales à Ste-Suzanne : Maurice Gironcel officialise sa candidature

Plus de 1 000 personnes étaient présentes à la KAZ Politique (Permanence située au Centre-Ville de Sainte-Suzanne) ce vendredi 31 janvier pour l’annonce de candidature officielle de Maurice Grironcel.



Un meeting de déclaration de candidature ouvert par Elie Hoarau, président du Parti Communiste Réunionnais. La candidature du maire sortant s’inscrit "dans la continuité du travail engagé par Lucet Langenier et le Parti Communiste Réunionnais", a-t-il rappelé.



Maurice Gironcel était accompagné du président et du secrétaire général du PCR, de la section PCR de Saint-André- venue avec Léopoldine SETTAMA- la conseillère départementale, Michèle Caniguy et sa suppléante, Mme Viviane Soune-Seyne et Mme Ramata Kadjo Toure, fondatrice de l’Organisation Non Gouvernementale "WYK", engagée dans la protection de l’Environnement.



"Beaucoup de choses ont été faites et nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble", a lancé Maurice Gironcel, avant de décliner son futur programme municipal, autour de 4 engagements : Relever le défi écologique, garantir la réussite et l’épanouissement de nos enfant, favoriser notre bien vivre-ensemble et promouvoir l’aménagement durable et solidaire du territoire



En ce qui concerne l’intercommunalité, Maurice Gironcel souhaite "une gouvernance plus solidaire et partagée". "La présidence tournante a montré son efficacité et je propose qu’on commence par Sainte-Suzanne. L’esprit de l’intercommunalité doit être la solidarité envers les plus petites communes".