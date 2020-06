Municipales 2020 Municipales à Ste-Marie : 4 listes fusionnent derrière Gérald Maillot contre Richard Nirlo

Les candidats Céline Sitouze, Christian Annette, et Grégoire Cordeboeuf ont décidé d’unir leurs forces à celles de Gérald Maillot pour tenter de contrer le maire sortant Richard Nirlo, en tête au premier tour avec 36% des voix. La nouvelle liste qui fusionne les quatre s’appelle désormais "Le rassemblement pour le changement". Retrouvez l'intégralité des listes inscrites aux deuxième tour des municipales à Sainte-Marie ci-dessous: Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 3 Juin 2020 à 18:01 | Lu 268 fois







Seules les listes qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour organisé le 15 mars 2020 peuvent se présenter au second tour. Elles peuvent être modifiées pour comprendre des candidats ayant figuré sur d’autres listes à condition que celles-ci ne se présentent pas au second tour et aient recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés. Dans le cadre d’une fusion, les candidats doivent tous rejoindre la même liste accueillante.



Les déclarations de candidature seront reçues à la préfecture (bureau des élections) sur rendez-vous, pour les candidatures des communes de l’arrondissement Nord et dans les sous-préfectures de Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Benoît, respectivement pour les candidatures des communes de l’arrondissement Sud, Ouest et Est :

- le vendredi 29 mai 2020 de 9h à 12h et de 14h à 16h

- le mardi 2 juin 2020, de 9h à 12h et de 14h à 18 heures (heure locale).



