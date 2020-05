Municipales à St-Louis : Philippe Rangama fait alliance avec Claude Hoarau

Le score de 6,96% n’a pas permis au Peup de se maintenir au second tour des municipales à St-Louis. Pour autant, Philippe Rangama, après consultation de son équipe et de ses sympathisants, a décidé de fusionner avec la liste de Claude Hoarau (qui a obtenu 25,32% des voix). "Nous avons engagé des discussions avec Claude Hoarau et ses colistiers. Un accord programmatique et de gouvernance communale a été trouvé, de parti politique à parti politique", indique Philippe Rangama ce mercredi.



À l’issue du premier tour qui s’est joué le 15 mars dernier, le Peup a fait le constat d’un affrontement entre deux blocs pour le deuxième tour: celui de droite et celui de gauche. Juliana M’Doihoma (qui a recueilli 26,46%) se serait ainsi "sentie obligée de ‘tuer le père’ ", quant à Cyrille Hamilcaro (25,36% des voix), "en moins d’un mandat, on a appris la triste vérité sur des malversations qui lui ont valu d’être condamné par la justice", lance Philippe Rangama. "Le PEUP est profondément et résolument un mouvement de gauche

progressiste".



En ce qui concerne le passé judiciaire de leur nouveau candidat , "Claude Hoarau, comme il l’a fait durant la campagne, a fait son mea culpa et a admis des maladresses dans la gestion communale", pardonne Philippe Rangama. Pour les éviter, le PEUP met en avant le Revenu Universel Communal, point phare de son programme, à destination des foyers St-Louisiens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.



"D’un côté, il y a eu un Claude Hoarau qui a joué au Robin des Bois maladroitement et de l’autre, un Cyrille Hamilcaro qui a commis des malversations qui lui ont valu des condamnations judiciaires".



Les détails du contrat de gouvernance signé entre le Peup et Claude Hoarau seront dévoilés prochainement.