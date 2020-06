Politique Municipales à St-Denis : Nalini Merlo-Véloupoulé apporte son soutien à Didier Robert

Nalini Merlo-Véloupoulé, 4ème adjointe chargée de la Sécurité dans l'équipe du maire sortant de Saint-Denis Gilbert Annette, a publié un communiqué ce soir appelant à voter pour la liste conduite par Didier Robert lors du second tour des municipales.

Vous allez faire le choix pour 6 ans d’un nouveau Maire à Saint-Denis. Une équipe et un projet pour notre ville.



La prochaine équipe municipale devra répondre aux malaises, aux attentes et aux espérances des Dionysiennes et des Dionysiens.

Chacune et chacun doit être considéré et respecté. C’est bien là le rôle des élus.



Engagée depuis 2001 à Saint-Denis, notamment en matière de sécurité, en 2020 je me suis opposée à la majorité sortante en figurant sur une liste concurrente.



Issue d’une famille gaulliste, profondément attachée aux valeurs centristes, j’ai toujours privilégié le Projet.



C’est tout naturellement et en toute confiance que j’apporte mon soutien et appelle à voter en faveur de la démarche novatrice de la liste "Saint-Denis, c’est le moment" conduite par Didier Robert .



Nalini VELOUPOULE-MERLO

4e Adjointe à la Mairie de Saint-Denis