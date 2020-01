A la Une . Municipales à St-Denis : Ericka Bareigts dévoile son programme C’est entourée de deux anciens gilets jaunes et de représentants du PCR et d’Europe Écologie les Verts, qu’Ericka Bareigts présentait ce jeudi le premier volet de son programme: "Saint-Denis Ville Citoyenne".

La candidate aux municipales, à la tête d’une liste constituée pour moitié d’élus sortants, propose un programme en 5 axes pour faire du chef-lieu une ville également "solidaire, durable, jeune et ambitieuse".

"Le pouvoir ne s’exerce pas seul du sommet d’une pyramide".



Bien qu'Ericka Bareigts ne précise pas si la pyramide évoquée est inversée, certains y verront sûrement un clin d’oeil cocasse à l’un de ses adversaires aux élections municipales de Saint-Denis.



Car c’est bien la citoyenneté, l’un des 5 grands axes de son programme, qui était à l’honneur ce matin lors de la conférence de presse qui s’est tenue dans sa permanence de campagne de Sainte-Clotilde. La première d’une longue série.

"Veiller à l’exemplarité et à l’éthique"



"La nouvelle citoyenneté, c’est un immense chantier et c’est une demande très forte des citoyens" explique-t-elle. Pour y répondre, l’actuelle députée propose d’abord la création d’un charte éthique, signée par tous les élus, qui sera rédigée avec l’aide de la Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique.



"J’ai constaté que beaucoup d’élus, singulièrement d’opposition, ne venaient pas en commission", ajoute-t-elle. C’est pourquoi elle compte également publier le pourcentage de présence de tous les élus pour chaque commission ainsi que leurs dépenses annuelles de déplacement. La défiance des gilets jaunes envers les élus est passée par là …





Participation citoyenne



Autre trace du passage des Gilets Jaunes, la place donnée à la participation citoyenne dans le programme de l’alliance de gauche : Ericka Bareigts propose ainsi une augmentation du budget participatif à hauteur de 10 millions d’euros par an, soit un quart du budget d’investissement annuel de la commune.



"Ça représente 67 euros par habitant, c’est le montant le plus élevé de France !" précise Stéphane Persée, un autre Gilet Jaune à avoir rejoint la liste de Bareigts.



Il devrait alors être possible pour les Dionysiens de proposer puis de voter pour des projets via un nouvel outil numérique "My Saint-Denis", dont les contours restent à définir.



Et alors que le chef-lieu compte actuellement 20 élus de secteurs, l’actuelle députée s’engage, si elle est élue, à les remplacer par 44 élus de proximité "pour plus de disponibilité".

Les autres propositions



Si la candidate de gauche annonce qu’elle reviendra plus précisément sur les autres grands axes de son programme lors de prochaines conférences de presse, certaines propositions ont déjà été abordées :

Si la candidate de gauche annonce qu’elle reviendra plus précisément sur les autres grands axes de son programme lors de prochaines conférences de presse, certaines propositions ont déjà été abordées : - Pour lutter contre la grande pauvreté, Julie Pontalba du PCR propose la création de 20 structures d’accueil d’hyper proximité proposant des services de la ville et des permanences pour les services de la CAF, de Citalis ou encore d’EDF : "Alors que les services publics de proximité tendent à disparaitre, nous voulons réinstaurer les services publics au plus près des habitants".



- La création d’un conseil de la vie étudiante pour faire de Saint-Denis une ville "universitaire" , et la création d’un Conseil des enfants dionysiens, constitué d’enfants issus de toutes les écoles de la commune.





Un programme réaliste ?



Les propositions et les projets sont donc nombreux chez la candidate de gauche, mais pour savoir comment ils seront financés, il faudra repasser: "On reviendra vers vous" nous répond Ericka Bareigts, qui se veut rassurante :"Ces 12 dernières années, on a réalisé 18 sur 20 des projets sans augmenter les impôts". Elle compte notamment sur un plus grand soutien des autres collectivités mais aussi de l’Europe et de l’Etat. Rien de sûr donc.



Difficile enfin de se présenter aux élections pour la candidate PS sans trainer derrière elle les boulets de la mandature précédente : quid par exemple de l’Espace Océan, cet espace toujours vide au coeur du centre-ville ?



"On va le reprendre là où on l’a laissé. Le programme est arrêté, les financements sont calés, inscrits dans le plan de charge de la Sodiac et de la CDC. Mais tant que le contentieux ne sera pas purgé, on aura du mal", reconnaît-t-elle.

Charlotte Molina







